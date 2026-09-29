





AVIS PUBLIC



VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES

OU DE DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Article 513 de la Loi sur les Cités et Villes (R.L.R.Q., c. C-19)



AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de sa séance du 22 septembre 2026, le conseil de la Ville d’Hudson a adopté la résolution R-2026-09-216 par laquelle il ordonne à la greffière de vendre à l’enchère publique les immeubles décrits ci-après conformément à la Loi sur les cités et villes.

Que les immeubles ci-dessous décrits, avec ou sans bâtiment, situés dans la Ville d’Hudson, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, seront vendus à l’enchère publique, au centre communautaire Stephen F. Shaar, situé au 394 Main, Hudson, Qc, le 28 octobre 2026 à 13 heures 30 (13h30), pour satisfaire au paiement des taxes municipales et des droits sur mutation immobilières, avec intérêts, pénalités, plus les frais, à moins que ces taxes, droits, intérêts, pénalités, toutes taxes subséquentes et frais ne soient payés avant la vente.

Ces immeubles seront vendus avec, et sujet au droit de retrait d’un an, toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes, les affectant ou pouvant les affecter, ainsi qu’à toutes déclarations de copropriété pouvant les affecter.

Le prix d’adjudication de ces immeubles sera payable immédiatement, en argent comptant, par chèque visé ou par traite bancaire fait à l’ordre de la Ville d’Hudson.





Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées doit être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de débit) ou en argent comptant à l’Hôtel de Ville, situé au 481 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0.



**Il est à noter que des intérêts, des pénalités et des frais s’ajoutent à ce montant de capital.



Pour d’informations, communiquer au 450 458-5347, poste 1122 ou à greffe@ville.hudson.qc.ca



Hudson, le 29 septembre 2026.

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PUBLIC NOTICE

SALE FOR NON-PAYMENT OF PROPRETY TAXES

OR TRANSFER DUTIES

Section 513 of the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-19)



PUBLIC NOTICE is given that :

At its regular meeting held on Septembre 22, 2026, the Town Council of Hudson adopted resolution R-2026-09-216 ordering its Town Clerk to sell by public auction the immovables described hereunder in accordance with the Cities and Towns Act.

The immovables listed hereafter, with or without building, situated in the Town of Hudson, Québec cadastre, Vaudreuil registration division, will be sold at public auction at the Stephen F. Shaar Community Center, located at 394 Main, Hudson, Québec on October 28, 2026 at 1:30 pm to satisfy the payment of the municipal taxes and the duties on transfers of immovable, with interest, penalties, plus costs, unless the said taxes, duties, interest, penalties and cost are paid before the sale.

These immovables will be sold with, subject to the one-year right of withdrawal, all active or passive servitudes, apparent or not, which exist or may exist on these immovables, and all declarations of co-ownership that may affect them.

The sale price of the immovables shall be payable immediately in cash, by certified cheque or by a bank draft made to the order of the Town of Hudson.







To avoid the sale of your property, you must pay all fees that have been charged, prior to the scheduled time of sale. You may pay by certified cheque, bank draft, direct payment (debit card) or cash at Hudson Town Hall, located at 481 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0.

*Please note that interest, penalties and costs will be added to the capital amount.

For more information, please contact 450 458-5347, ext. 1122 or at greffe@ville.hudson.qc.ca

Hudson, this 29th day of September 2026.



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Renée Huneault, Greffière adjointe / Assistant Town Clerk