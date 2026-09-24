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Avis publics - Appel d'offres

2026-13-PUB

Achat d’une rétro-excavatrice

avis_public_L'Île-Perrot
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Avis de procédure d’attribution ouverte
2026-13-PUB
Achat d’une rétro-excavatrice

La Ville de L’Île-Perrot demande des soumissions pour la fourniture d’une rétro-excavatrice neuve ou usagée, de modèle 2024 ou plus récent, destinée aux travaux municipaux d’excavation, de voirie, de drainage et d’entretien des infrastructures.

Toute personne ou entité intéressée à présenter une offre en réponse à cette demande doit se procurer les documents de procédure d’attribution ouverte par le biais du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse seao.gouv.qc.ca. Les documents peuvent être commandés à partir du 24 septembre 2026, selon les conditions d’utilisation du site.

Pour être recevable, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville sis au 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1, le 16 octobre 2026, au plus tard à 11 h (heure légale du Québec), conformément aux modalités prévues dans les documents de procédure ouverte.

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire.

Fait à L’Île-Perrot, ce 24 septembre 2026.

Jean St-Antoine, avocat, OMA
Greffier

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