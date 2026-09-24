2026-12-PUB
Fourniture de services de manutention, transport et valorisation des boues déshydratées
Avis de procédure d’attribution ouverte 2026-12-PUB
Valorisation des boues
La Ville de L’Île-Perrot demande des soumissions pour la fourniture de services de manutention, transport et valorisation des boues déshydratées de son usine d’épuration située au 259, montée Sagala, incluant la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux requis, et ce, pour les années 2027, 2028 et 2029.
Toute personne ou entité intéressée à présenter une offre en réponse à cette demande doit se procurer les documents de procédure d’attribution ouverte par le biais du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse seao.gouv.qc.ca. Les documents peuvent être commandés à partir du 24 septembre 2026, selon les conditions d’utilisation du site.
Pour être recevable, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville sis au 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1, le 26 octobre 2026, au plus tard à 11 h (heure légale du Québec), conformément aux modalités prévues dans les documents de procédure ouverte.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire.
Fait à L’Île-Perrot, ce 24 septembre 2026.
Jean St-Antoine, avocat, OMA Greffier
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