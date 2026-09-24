Fourniture de services de manutention, transport et valorisation des boues déshydratées

AVIS D’APPEL D’OFFRES Date : 17 septembre 2026 Appel d’offres no : 2026-01 Titre du projet : Déneigement et entretien d’hiver du réseau routier de la municipalité de Saint-Clet. Dépôt des soumissions : Au plus tard le 9 octobre 2026 avant 11 h 00. Endroit de réception : Municipalité de Saint-Clet 4 rue du Moulin Saint-Clet ...