2026-STP-05
Remplacement d’un ponceau dans un cours d’eau sur le chemin Saint-Thomas
AVIS D’APPEL D’OFFRES 2026-STP-05
REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS UN COURS D’EAU SUR LE CHEMIN SAINT-THOMAS
La Ville de Rigaud lance un appel d’offres public aux entreprises intéressées à soumissionner pour effectuer le remplacement d’un ponceau dans un cours d’eau sur le chemin Saint-Thomas.
Le document d’appel d’offres est disponible sur le site de SEAO (système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec) au www.seao.ca et tout intéressé doit en obtenir une copie, à ses frais, directement selon les instructions prévues à ce système.
Les soumissions seront reçues aux bureaux de la Ville de Rigaud, situés au 106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Québec, J0P 1P0, jusqu’à 11 h 00, le 5 octobre 2026, dans une enveloppe scellée portant l’inscription « Appel d’offres 2026-STP-05 – Remplacement d’un ponceau dans un cours d’eau sur le chemin Saint-Thomas » à l’attention du service du greffe et des affaires juridiques :
Appel d’offres 2026-STP-05
Service du greffe et des affaires juridiques
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Les soumissions seront ouvertes publiquement, à la salle du conseil de l’hôtel de ville
à 11 h 15 le 5 octobre 2026, à la même adresse.
La présente demande de soumissions ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des soumissionnaires et la Ville de Rigaud ne s’engage aucunement à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des soumissions reçues. Elle n’assume aucune obligation ni responsabilité envers les soumissionnaires qui renoncent, en déposant une soumission, à toute réclamation contre la Ville.
La décision du conseil sera prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’ouverture des
soumissions.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez communiquer par écrit seulement, par courriel, à l’adresse greffe@ville.rigaud.qc.ca.
Donné à Rigaud, le 17 septembre 2026.
Vanessa Beaulieu
Greffière adjointe
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