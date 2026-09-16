MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 2027-2028- 2029
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 2027-2028-2029
AVIS PUBLIC est par la présente donné en vertu de l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1) :
QUE le rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur pour les années 2027, 2028 et 2029 a été est déposé au bureau de la greffière-trésorière, en date du 11 septembre 2026;
QUE ledit rôle d'évaluation peut être consulté durant les heures normales de bureau municipal situé au 769, route Principale, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30;
QU’une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipalité doit être déposée avant le 1er mai 2027 et doit :
a) Être faite sur le formulaire « Demande de révision du rôle d'évaluation foncière » disponible aux bureaux de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et sur son site Internet : https://mrcvs.ca/municipalites/evaluation-fonciere/
b) Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par règlement numéro 262 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
c) Être déposée au bureau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges situé au 280, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion ou envoyé par courriel recommandé.
Donné à Très-Saint-Rédempteur, ce 15 septembre 2026.
Jessica Mc Kenzie, B. Sc. Urb.
Directrice générale et greffière-trésorière
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