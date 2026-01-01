Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

AO-532710052501

Réfection de ponceaux

durée 11h15
26 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante

La Municipalité de Rivière-Beaudette désire obtenir des soumissions pour la réalisation de travaux de réfection de 2 (deux) ponceaux. Les travaux comprennent, sans s’y limiter, le remplacement de ponceaux, de la réfection de structure incluant sous-fondation et fondation supérieure, du pavage, du rechargement d’accotement et d’entrées privées, de la pose de glissières, etc.

Date d’ouverture des soumissions : « 10 septembre 2026 à 11 h 00 »

Lieu du dépôt des soumissions : 663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette (Québec), J0P 1R0.

Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Municipalité dans le cadre du présent appel d’offres, soit l’Accord Québec-Ontario (ACCQO) et l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). Les Soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SEAO. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.

L’octroi et réalisation du contrat est conditionnel à l’obtention du financement de la Municipalité, du règlement d’emprunt, et à l’obtention des autres autorisations requises (si nécessaire; permis, autorisations, etc.).

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des Soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du Conseil de la municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son Conseil.
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SEAO. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.
Une garantie de soumission de 10 % du prix soumis doit accompagner la soumission.


Monsieur Pierre-Luc Paquet
Directeur de l’urbanisme et des travaux publics

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Avis d’intention de démantèlement d’un bâtiment

Publié le 28 août 2026

Avis d’intention de démantèlement d’un bâtiment

Un bateau moteur Régal Commodore 360 de 36 pieds, situé à Senneville, Québec, est actuellement considéré comme dangereux pour l’environnement et le public.  Conformément à la partie 2 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, le présent avis sert d’avis officiel de l’intention du ministre de la Défense nationale de ...

LIRE LA SUITE
ACQUISITION DE DEUX (2) CHENILLETTES DE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIRS

Publié le 20 août 2026

ACQUISITION DE DEUX (2) CHENILLETTES DE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIRS

= AVIS D’APPEL D’OFFRES 2026-STP-04 ACQUISITION DE DEUX (2) CHENILLETTES DE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIRS La Ville de Rigaud lance un appel d’offres public aux entreprises intéressées à soumissionner pour effectuer l’acquisition de deux (2) chenillettes de déneigement de trottoirs. Le document d’appel d’offres est disponible sur le site de SEAO ...

LIRE LA SUITE
Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie

Publié le 13 août 2026

Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie

Appel d’offres  401-110-26-R1857.13 Titre Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie Date et heure d’ouverture 31 août 2026, à 11:00:00 Informations ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge