Réfection de ponceaux

La Municipalité de Rivière-Beaudette désire obtenir des soumissions pour la réalisation de travaux de réfection de 2 (deux) ponceaux. Les travaux comprennent, sans s’y limiter, le remplacement de ponceaux, de la réfection de structure incluant sous-fondation et fondation supérieure, du pavage, du rechargement d’accotement et d’entrées privées, de la pose de glissières, etc.

Date d’ouverture des soumissions : « 10 septembre 2026 à 11 h 00 »

Lieu du dépôt des soumissions : 663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette (Québec), J0P 1R0.

Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Municipalité dans le cadre du présent appel d’offres, soit l’Accord Québec-Ontario (ACCQO) et l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). Les Soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SEAO. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.

L’octroi et réalisation du contrat est conditionnel à l’obtention du financement de la Municipalité, du règlement d’emprunt, et à l’obtention des autres autorisations requises (si nécessaire; permis, autorisations, etc.).

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des Soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du Conseil de la municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son Conseil.

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SEAO. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.

Une garantie de soumission de 10 % du prix soumis doit accompagner la soumission.



Monsieur Pierre-Luc Paquet

Directeur de l’urbanisme et des travaux publics