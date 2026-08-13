401-110-26-R1857.13
Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie
|Appel d’offres
|
401-110-26-R1857.13
|Titre
|
Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie
|Date et heure d’ouverture
|31 août 2026, à 11:00:00
|Informations supplémentaires
|soumissions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
|Documents
|Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 13 août 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca
ADJUDICATION
La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce douzième (12e) jour du mois d'août deux mille vingt-six (2026).
Dominique Fréchette
Agente de bureau - Approvisionnement
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