Appel d’offres 401-110-26-R1852.06 Titre Ajout d'un monte-personne et réaménagement de locaux à l'Édifice La Croisée Date et heure d’ouverture 24 août 2026 à 11:00 Informations supplémentaires soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 3 août 2026, auprès du Système électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce vingt-troisième (23e) jour du mois de juillet deux mille vingt-six (2026).



Dominique Fréchette

Agente de bureau - Approvisionnemen