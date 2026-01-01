401-110-26-R1852.06
Ajout d'un monte-personne et réaménagement de locaux à l'Édifice La Croisée
|Appel d’offres
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401-110-26-R1852.06
|Titre
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Ajout d'un monte-personne et réaménagement de locaux à l'Édifice La Croisée
|Date et heure d’ouverture
|24 août 2026 à 11:00
|Informations supplémentaires
|soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
|Documents
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Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 3 août 2026, auprès du Système électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca
ADJUDICATION
La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce vingt-troisième (23e) jour du mois de juillet deux mille vingt-six (2026).
Dominique Fréchette
Agente de bureau - Approvisionnemen