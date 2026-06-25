2026-STP-03
Travaux de resurfaçage - Voies de circulation publiques
AVIS D’APPEL D’OFFRES 2026-STP-03
TRAVAUX DE RESURFAÇAGE – VOIES DE CIRCULATION PUBLIQUES
La Ville de Rigaud lance un appel d’offres public aux entreprises intéressées à soumissionner pour effectuer des travaux de resurfaçage des voies de circulation publiques.
Le document d’appel d’offres est disponible sur le site de SEAO (système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec) au www.seao.ca et tout intéressé doit en obtenir une copie, à ses frais, directement selon les instructions prévues à ce système.
Les soumissions seront reçues aux bureaux de la Ville de Rigaud, situés au 106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Québec, J0P 1P0, jusqu’à 10 h 00, le 13 juillet 2026, dans une enveloppe scellée portant l’inscription « Appel d’offres 2026-STP-03 – Travaux de resurfaçage – Voies de circulation publiques » à l’attention du service du greffe et des affaires juridiques :
Appel d’offres 2026-STP-03
Service du greffe et des affaires juridiques
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Les soumissions seront ouvertes publiquement, à la salle du conseil de l’hôtel de ville à 10 h 10 le 13 juillet 2026, à la même adresse.
La présente demande de soumissions ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des soumissionnaires et la Ville de Rigaud ne s’engage aucunement à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des soumissions reçues. Elle n’assume aucune obligation ni responsabilité envers les soumissionnaires qui renoncent, en déposant une soumission, à toute réclamation contre la Ville.
La décision du conseil sera prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’ouverture des soumissions.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez communiquer par écrit seulement, par courriel, à l’adresse greffe@ville.rigaud.qc.ca.
Donné à Rigaud, le 25 juin 2026.
Vanessa Beaulieu
Greffière adjointe
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