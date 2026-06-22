SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SUPERVISION DE DIVERS PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE

No RÉFÉRENCE : 2026-002

unicipalité de Saint-Polycarpe demande des soumissions pour services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets.



Les documents d’appel d’offres, tout document auquel ils renvoient de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais du SEAO (www.seao.ca ou au 1 866 669-7326). L’obtention de ces documents est sujette à la tarification du SEAO.



Les soumissions doivent être reçues au plus tard à 10 h 00 59 s., le 11 août 2026. L’ouverture publique des soumissions suivra.

Les résultats de la présente demande de soumissions seront publiés dans le SEAO.

La Municipalité de Saint-Polycarpe ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.



Pour toute demande supplémentaire, veuillez communiquer avec la responsable de l’appel d’offres, au 450-265-3777 poste 222 ou par courriel, à l’adresse suivante : greffe@stpolycarpe.ca



Sandy Biron

Technicienne au greffe et gestion contractuelle

