Avis de procédure ouverte (appel d’offres) 2026-04-PUB

Services professionnels

Prolongement de la rue des Rosiers et développement résidentiel de la zone H-95

(Loi sur les contrats des organismes municipaux, RLRQ, c. C-65.01, art. 38)

La Ville de L’Île-Perrot demande des soumissions pour des services professionnels pour la surveillance de travaux de prolongement des infrastructures de la rue des Rosiers et la surveillance des travaux d’infrastructures du projet domiciliaire de la zone H-95 (La Perdriole).

Toute personne ou entité intéressée à présenter une offre en réponse à cette demande doit se procurer les documents de procédure ouverte (appel d’offres) par le biais du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse seao.gouv.qc.ca. Les documents peuvent être commandés à partir du 18 juin 2026, selon les conditions d’utilisation du site.

Pour être recevable, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville sis au 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1, le 14 juillet 2026, au plus tard à 11 h (heure légale du Québec), conformément aux modalités prévues dans les documents de procédure ouverte.

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire.

Fait à L’Île-Perrot, ce 15 juin 2026.

Jean St-Antoine, avocat, OMA

Greffier

