Opération de type « capturer-vacciner-relâcher » en Montérégie

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs intensifie ses efforts de vaccination contre la rage du raton laveur en Montérégie et met en place une opération de type « capturer-vacciner-relâcher » afin de limiter les risques de propagation de la maladie dans les zones urbaines de la couronne sud de Montréal et vers l'île de Montréal.

L'intervention, qui consiste à capturer des ratons laveurs et des mouffettes à l'aide de cages, à les vacciner, puis à les relâcher sur place, se déroulera du 13 au 23 octobre 2026. Le travail sera réalisé par des techniciens de la faune et par des professionnels du piégeage et de la santé animale, dans un secteur d'environ 40 km² touchant cinq villes de la Montérégie situées dans la couronne sud de Montréal.

Pour assurer le succès de l'opération, les citoyens des municipalités touchées sont invités à respecter les recommandations suivantes :

- Gardez les animaux domestiques à l'intérieur ou sous surveillance pour éviter qu'ils soient capturés dans des cages;

- Ne pas s'approcher des cages et ne pas tenter de libérer un animal capturé. Les équipes se chargeront de libérer les animaux capturés lors de leur visite journalière;

- En cas de rencontre avec les équipes du Ministère à l'œuvre, il est possible de faciliter leur travail en leur donnant accès à sa propriété ou en leur indiquant où se trouvent les ratons laveurs dans son voisinage;

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

- En cas de morsure ou de griffure par un animal ou de contact avec sa salive, il faut nettoyer la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquer rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, il est recommandé de noter les coordonnées de son propriétaire afin d'aider à l'évaluation du risque que l'animal soit porteur de la rage;

- Consulter un vétérinaire pour faire vacciner les animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage;

- Respecter l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de se protéger;

- Lors de la pratique d'activités de chasse et de piégeage, respecter les bonnes pratiques liées à la manipulation et à la consommation de gibier, afin de se protéger des maladies et des parasites qui peuvent être transmis des animaux sauvages à l'humain.

Faits saillants :

- Cette intervention vise à compléter l'effort de vaccination déployé lors de l'opération de type « capturer-vacciner-relâcher » réalisée entre mai et juillet 2026, qui a permis de vacciner plus de 3 500 ratons laveurs.

- Elle est aussi déployée en complément des quatre opérations de vaccination par distribution d'appâts vaccinaux, qui ont eu lieu entre avril et septembre 2026 en Estrie, en Montérégie et au Centre-du-Québec, où plus de 1,5 million d'appâts vaccinaux ont été distribués sur un territoire d'environ 9 400 km2.

- Les cages utilisées respectent les normes internationales en matière de piégeage et sont vérifiées quotidiennement.

- Pour faciliter le travail des équipes en cas de recapture, les animaux sauvages vaccinés dans le cadre de cette opération seront identifiés à l'aide d'une étiquette à l'oreille et d'une peinture non toxique qui disparaît avec le temps.

- La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

- Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

- Plusieurs années de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie. Les animaux sont immunisés contre la rage de quatre à six semaines après avoir été vaccinés. L'efficacité de ce type d'intervention est toutefois bien démontrée.

- Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.