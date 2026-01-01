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Sur le boulevard Harwood

Un nouveau projet multirésidentiel en construction à Vaudreuil-Dorion

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8 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Un nouvel immeuble de quatre étages qui abritera 54 appartements et des commerces au rez-de-chaussée verra le jour sur le boulevard Harwood. Il prendra place près de l’entreprise Première Moisson. 

Le projet multirésidentiel est réalisé en collaboration avec Cité Urbaine. 

Situé au 175, boulevard Harwood, ce projet résidentiel de quatre étages comprendra 54 nouvelles unités d'habitation ainsi qu'un espace commercial au rez-de-chaussée, contribuant à la vitalité et à l'animation du quartier, indique le promoteur Alyze sur son site Internet. 

« Pensé pour répondre aux besoins des résidents d'aujourd'hui, le projet s'implantera dans un secteur dynamique où tout est accessible à quelques minutes de marche ou de voiture. Épiceries, boulangeries, pharmacies, cafés, restaurants, bars et autres commerces de proximité se trouvent déjà à quelques pas du site. Les futurs occupants profiteront également d'un accès rapide aux autoroutes 20 et 30 ainsi qu'à plusieurs établissements scolaires situés à moins de trois kilomètres », peut-on y lire. 

Ce projet s’inscrit dans la volonté d’Alyze de créer des milieux de vie durables, accessibles et bien intégrés à leur environnement. « Son emplacement stratégique et son intégration harmonieuse au secteur contribueront à enrichir l'offre résidentielle de Vaudreuil-Dorion », ajoute-t-on. 

Les travaux ont officiellement débuté et l'ouverture du projet est prévue à l' été 2027. Au cours des prochains mois, le nom du projet, son identité visuelle et plusieurs détails seront dévoilés. 

 

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