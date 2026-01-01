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Vaudreuil-Dorion

Retour des cartes bonifiées Hello pour soutenir l'achat local

durée 10h00
5 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Qui n'aime pas les choses gratuites? La Ville de Vaudreuil-Dorion relance la campagne de cartes bonifiées Hello pour soutenir les commerces affectés par les travaux routiers en cours sur son territoire. 

Les cartes prépayées sont habituellement offertes pour le temps des Fêtes afin de soutenir l'achat local. Plus précisément, les intéressés peuvent se procurer une carte prépayée Hello au coût de 100 $ pour obtenir 150 $ à dépenser dans un réseau d’une vingtaine de commerces participants, principalement situés sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre le boulevard de la Gare et la rue Émile-Bouchard.

Au total, 31 commerces participent à cette initiative. On peut voir la liste ici.

 

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