Senneville
Fermetures nocturnes à prévoir cette semaine sur l'autoroute 40
Le Ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture de nuit de l'autoroute 40 est à Senneville du 30 août au 3 septembre. Le pont de l'île-aux-Tourtes demeurera ouvert pendant les fermetures.
Durant cette période, il y aura fermeture de l’autoroute 40 en direction est, entre la sortie n°41 et l’entrée suivante chaque fois de 22 h à 5 h le lendemain.
La circulation sera déviée sur la voie de desserte
Il y aura également fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest, entre le boulevard des Anciens-Combattants et la sortie n°40 de lundi 22 h 30 à mardi 5 h 30. La sortie n°40 demeurera ouverte
Ces entraves sont requises pour des travaux de colmatage de joints et de marquage.
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