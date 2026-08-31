Les 1er et 2 septembre
Entrave sur l'autoroute 40 à Rigaud dans quelques jours
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave le mardi 1ᵉʳ septembre et le mercredi 2 septembre sur l'autoroute 40, à Rigaud.
Plus précisément, l'entrave débutera à 6 h le mardi 1ᵉʳ septembre et se terminera le lendemain à 18 h et prendra place dans les deux directions à la hauteur de la montée Saint-Thomas, soit à la sortie 6.
L'entrave sera nécessaire pour permettre la tenue d'opérations de terrassement aux abords de la route. Pendant celle-ci, la fermeture d'une voie sur deux est prévue.
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Entrave sur le chemin du Fleuve aux Cèdres le mardi 8 septembre
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