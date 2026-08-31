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Travaux et Circulation

Les 1er et 2 septembre

Entrave sur l'autoroute 40 à Rigaud dans quelques jours

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Photo: Néomédia Vaudreuil-Soulanges

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave le mardi 1ᵉʳ septembre et le mercredi 2 septembre sur l'autoroute 40, à Rigaud. 

Plus précisément, l'entrave débutera à 6 h le mardi 1ᵉʳ septembre et se terminera le lendemain à 18 h et prendra place dans les deux directions à la hauteur de la montée Saint-Thomas, soit à la sortie 6.

L'entrave sera nécessaire pour permettre la tenue d'opérations de terrassement aux abords de la route. Pendant celle-ci, la fermeture d'une voie sur deux est prévue.  

 

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