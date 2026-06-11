Les Braves de Valleyfield embauche un nouvel entraineur-chef

Un nouveau chapitre s’écrira chez les Braves en 2026-2027 puisque l'équipe de hockey évoluant dans la ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJQAAA) a décidé de faire confiance à Martin-Olivier Cardinal à titre d’entraîneur-chef de la formation. Rappelons que Bruce Richardson, l'ancien coach des Braves, amènera son expertise au-delà de l'océan Atlantique, en France.

Visage bien connu de l’organisation campivalensienne, Martin-Olivier Cardinal effectue ainsi un retour au sein des Braves, lui qui a déjà porté les couleurs de l’équipe avec beaucoup de fierté durant sa carrière de joueur. Ancien capitaine de la formation, il s’était rapidement imposé comme un leader respecté tant sur la glace qu’à l’extérieur.

En plus d'un passage chez les Braves, Cardinal a évolué avec les Grenadiers de Châteauguay, où il occupait également le rôle de capitaine lors de la saison 2013-2014. Sous la direction de Bruce Richardson, cette équipe avait remporté la Coupe Jimmy Ferrari avant de mettre la main sur la médaille d’argent à la Coupe Telus en 2014. Un peu plus tard dans sa carrière, il a rejoint les rangs des Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ.

Beaucoup d'expérience derrière le banc

Martin-Olivier Cardinal n'en est pas à sa première saison en tant que coach. Suite à sa carrière prolifique comme joueur, il a occupé un poste d’entraîneur adjoint avec les Intrépides du Chêne Bleu en catégorie M18 D1. De surcroît, il a agi comme entraîneur à la Coupe Québec LHJMQ en 2025 et 2026 et a été entraîneur adjoint chez les Riverains du Collège Charles-Lemoyne M18 AAA lors des quatre dernières saisons.

Décrit par Bruce Richardson comme un entraîneur extrêmement passionné et toujours désireux d’en apprendre davantage, Martin-Olivier Cardinal multiplie les participations aux différents programmes d’excellence de Hockey Québec afin de perfectionner continuellement ses connaissances et son approche du jeu.

Le nouvel entraîneur-chef entend poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur et maintenir la culture gagnante instaurée au cours des dernières saisons.

« Bruce a fait un travail incroyable à la barre des Braves. Il a su insuffler une philosophie gagnante à l’organisation, qui a fait des pas de géant au cours des dernières années. Il s’agit d’un très beau défi pour moi et je suis extrêmement excité à l’idée de débuter cette nouvelle aventure. Ayant porté les couleurs des Braves, je connais bien le personnel en place et je connais également plusieurs joueurs pour les avoir entraînés dans le passé. Pour moi, il est important de continuer à faire progresser autant l’organisation que les joueurs en tant qu’individus. « Je suis extrêmement reconnaissant de l’opportunité qui m’est offerte », a déclaré Martin-Olivier Cardinal.

Pour le copropriétaire des Braves, Stéphane Scotto, cette nomination allait de soi.

« Martin-Olivier a déjà porté les couleurs des Braves et occupé le rôle de capitaine. Il connaît très bien la culture et les valeurs de l’organisation, des valeurs qui étaient déjà bien implantées à l’époque. Il me fait grand plaisir de lui confier le poste d’entraîneur-chef et je suis convaincu qu’il saura poursuivre l’excellent travail amorcé par Bruce au cours des deux dernières saisons et demie. Il représente parfaitement le type de leader que nous recherchons et il possède une passion contagieuse pour le hockey. Martin-Olivier aspire à poursuivre une carrière d’entraîneur à un niveau supérieur et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur lui au sein de notre organisation », a mentionné Stéphane Scotto.

L’organisation des Braves est convaincue que le leadership, la passion et les valeurs de Martin-Olivier Cardinal permettront d’assurer une belle continuité derrière le banc de l’équipe et souhaite beaucoup de succès à son nouvel entraîneur-chef dans ses nouvelles fonctions.