Le Parc régional du canal de Soulanges dévoile sa programmation estivale

Bonifiée et axée sur le plein air, la culture, le patrimoine et les activités familiales

À l’occasion de son 5e anniversaire, le Parc régional du canal de Soulanges présente une programmation estivale 2026 bonifiée, axée sur le plein air, la culture, le patrimoine et les activités familiales. Citoyens et visiteurs sont invités à profiter d’un été animé au cœur d’un site emblématique de la région.

Le dimanche 28 juin, la population est conviée à l’Embouchure pour célébrer le 5e anniversaire du Parc régional du canal de Soulanges. Cette fête familiale proposera notamment un parcours olympique de structures gonflables, de la danse country et plusieurs autres animations. L’événement marquera également le lancement officiel des dimanches sportifs à l’Embouchure, une nouvelle activité qui bonifiera l’offre estivale du Parc.

Nouveautés de la saison 2026

Les dimanches sportifs à l’Embouchure Du 28 juin au 16 août, les dimanches sportifs offriront chaque semaine une programmation active, conviviale et gratuite le long du Parc régional. Au menu : danse, course, Pilates, Zumba, vélo et sorties en planche à pagaie. Le point de départ est fixé tous les dimanches à 11 h, à l’Embouchure.

L’Apéro à la terrasse riveraine de l’Embouchure

Autre nouveauté cette année, la terrasse riveraine de l’Embouchure accueillera l’offre alimentaire d’À l’Apéro signé Shantal. Le service sera proposé les jeudis et vendredis, de 17 h à 22 h, les samedis, de 11 h à 22 h, ainsi que les dimanches, de 11 h à 16 h.

Une journée de prêt gratuit d’équipement pour les résidents de la MRC

Afin de favoriser l’accès aux activités de plein air, les résidents des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pourront profiter d’une journée de prêt gratuit d’équipement sportif et nautique au cours de l’été. Du 6 juillet au 19 août 2026, les citoyens pourront emprunter gratuitement, selon une journée attribuée à leur municipalité, des vélos, des kayaks simples ou doubles ainsi que des planches à pagaie.

Chaque plage de location sera d’une durée d’une heure par personne. Les casques, les vestes de flottaison individuelles (VFI), les pagaies et les trousses de sécurité seront fournis avec l’équipement.

Pour connaître la date prévue pour votre municipalité, consultez notre site internet ou communiquez directement avec votre municipalité.

Des incontournables de retour en 2026

À l’Embouchure, les samedis zen, la terrasse riveraine et les spectacles gratuits sont de retour

Les samedis zen reviennent à l’Embouchure afin d’offrir gratuitement au public un moment de détente au bord de l’eau. Les visiteurs pourront amorcer leur fin de semaine dans une ambiance paisible, puis prolonger l’expérience en profitant du parc, de la terrasse riveraine et d’une programmation de spectacles gratuits en soirée. Cocktails et apéros seront offerts sur place. La programmation complète est disponible sur le site web de l’Embouchure : www.lembouchure.ca, et sur la page Facebook (@lembouchurepointefestive).

Location d’embarcations, de vélos et programmation d’activités

Le Parc régional du canal de Soulanges, c’est 23 km de patrimoine, de culture et d’activités à découvrir. Ancien canal maritime construit à la fin du 19e siècle, il demeure un lieu marquant de l’histoire régionale et maritime du Québec. Les visiteurs peuvent l’explorer à vélo, en kayak ou en planche à pagaie grâce aux deux kiosques de location, tout en profitant des haltes d’interprétation qui jalonnent le parcours.

Ouverture des kiosques de location

- 20 juin - Kiosque de Coteau-du-Lac : 20 rue Principale;

- 27 juin - Kiosque de l'Embouchure : 20 chemin du Fleuve.

Nouveauté appréciable pour les adeptes du site, une passe de saison est offerte en 2026. Elle permettra un accès illimité aux embarcations nautiques et aux vélos pendant toute la saison estivale.

La programmation 2026 comprend également une gamme d’activités pour profiter pleinement de l’été au canal, dont un rallye familial en kayak, des Archéo-tours à vélo ou en kayak, des randonnées nocturnes en planche à pagaie, un rallye photo ainsi qu’une descente du canal en kayak avec remontée à vélo.

Pour connaître les dates de ces activités, visitez le site internet www.canaldesoulanges.ca.