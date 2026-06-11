Du pickleball de haut niveau présenté à Salaberry-de-Valleyfield

Du pickleball de haut niveau sera disputé au Parc Multisport de Salaberry-de-Valleyfield, du 12 au 14 juin, à l’occasion du Championnat provincial Marcel-Lemieux, présenté par Sports Experts.

Plus de 240 athlètes sont attendus à cet événement qui sera notamment marqué de la toute première édition du Championnat provincial junior, réservé aux athlètes de moins de 18 ans. Un format qui permettra de s’aligner au système sportif québécois en suivant le modèle du Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA), promu par l’organisme Le Sport pour la vie.

« Ces balbutiements nous permettront de couronner nos premiers champions juniors provinciaux », se réjouit la directrice générale de la Fédération québécoise de pickleball (FQP), Nadine Boutin, pour qui ce rendez-vous annuel revêt une signification toute particulière. Il s’agira effectivement de son premier Tournoi provincial Marcel-Lemieux à la tête de la Fédération.

« J'ai le privilège de vivre ce moment en étant entourée d'une communauté exceptionnelle et de participer à l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire. Voir nos jeunes athlètes prendre part à l'événement à part entière me touche particulièrement. Ils ne sont peut-être pas encore nombreux cette année, mais ils occupent une place immense dans notre vision. Dans quelques années, nous regarderons peut-être en arrière en nous rappelant que c'est ici que tout a commencé. Chaque jeune présent cette fin de semaine contribue à écrire l'histoire du pickleball québécois. »

Si certains athlètes juniors souhaitent participer au Championnat provincial Marcel-Lemieux, il est toujours possible de s’inscrire, et ce, jusqu’au mardi 9 juin à 17 h.

« Chaque inscription représente bien plus qu'une participation à un Championnat provincial ! Elle témoigne d'une confiance envers la vision que nous portons pour le développement du pickleball au Québec. À tous les athlètes qui choisissent de cheminer avec nous, merci de faire partie de cette belle aventure », souligne Mme Boutin.

Une sélection capitale pour l’Équipe du Québec

Le championnat provincial représente également la dernière étape du processus de sélection de l’Équipe du Québec en vue des Championnats canadiens qui auront lieu du 24 au 30 août, en Ontario. La compétition opposant les équipes provinciales se tiendra le jeudi 27 août et comprendra trois catégories, soit les moins de 18 ans, les 18 à 49 ans, ainsi que les 50 ans et plus.

Des tournois en simple, en double et en double mixte sont prévus à l’horaire.

Au total, 24 joueurs représenteront la Belle Province, soit 8 joueurs par catégorie. À noter qu’un athlète ne peut être inscrit dans plus d’une division puisque les matchs se dérouleront simultanément. Six substituts seront également sélectionnés, soit 2 par catégorie.