Prévue le dimanche 30 août
Annulation de l'épluchette de blé d'inde de Claude DeBellefeuille
La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, avise les citoyens de la région de l'annulation de son épluchette de blé d'inde prévue le dimanche 30 août. L'activité ne pourra pas avoir lieu en raison des contraintes météorologiques défavorables.
Au moment d'écrire ces lignes, des orages sont attendues sur la région au moment où le rassemblement devait avoir lieu. L'évènement devait prendre place de 11h30 à 13h30 au parc Salaberry, devant le 106, rue Saint-Jean-Baptiste.
« Cette rencontre annuelle est toujours un moment privilégié pour échanger avec les citoyennes et citoyens dans une atmosphère chaleureuse et détendue. J’espère avoir le plaisir de retrouver de nombreuses personnes et de partager avec elles cette belle tradition estivale. Pour embellir la journée, nous pourrons assister à une prestation musicale de France Chenail et Stéphane Leduc. », soulignait Claude DeBellefeuille dans un communiqué publié dans les dernières semaines.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape
Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des ...LIRE LA SUITE
Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI
C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit ...LIRE LA SUITE
Journées du patrimoine religieux: quatre lieux à découvrir dans le Suroît
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026. Vitrine exceptionnelle de la richesse et de la diversité du patrimoine religieux québécois, cet événement annuel est l’occasion parfaite de mettre en lumière des lieux, des ...LIRE LA SUITE