Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal arrive

Les organismes municipaux qui cherchent à mobiliser la participation des jeunes sur leur territoire peuvent compter sur le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Ils pourront soumettre leur projet dès le 15 juin.

Les organismes admissibles (MRC, municipalités de plus de 2 000 habitants, les OSBL, les coopératives et les entreprises d'économie sociale) de la Montérégie auront jusqu'au 25 septembre 2026 pour déposer une demande de financement et proposer des initiatives adaptées aux réalités et aux besoins des jeunes de leur territoire.

Ce programme vise à appuyer les organismes municipaux dans le développement de leur expertise jeunesse, par la mise en place d’initiatives concrète permettant d’intégrer davantage les jeunes dans la vie municipale, et ce, afin de favoriser leur participation citoyenne et de renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté.



Rappelons que depuis le lancement du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, 76 initiatives provenant des 17 régions du Québec ont été retenues, pour un financement maximum de 50 000 $ par projet.

