Trois projets déployés au CISSSMO finalistes aux Prix SRS

Projet finaliste dans la catégorie Simple. Sur la photo: Marie-Ève Racine, chef de programme DM-DL 7+, secteur Saint-Hyacinthe–Sorel, Marie-Ève Lavoie, personne-ressource en encadrement clinique, équipe DM-DL 7+, secteur Saint-Hyacinthe–Sorel, Joelle Routhier, personne-ressource en encadrement clinique, équipe DM-DL 7+, secteur CISSS MO, Nathalie Hébert, personne-ressource en encadrement clinique, équipe DM-DL 7+, secteur Longueuil-Boucherville, Julie Beaudoin, personne-ressource en encadrement clinique, équipe DM-DL 7+, secteur CISSS MC

Le jeudi 28 mai, a eu lieu la remise des bourses de la huitième édition des Prix SRS (Prix Stars du Réseau de la santé), décernés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé à 20 finalistes répartis selon les 4 catégories suivantes : simple, humain, moderne et performant. Le CISSSMO a vu trois projets déployés en son coeur se tailler un chemin parmi les finalistes.

Cette remise de prix a eu lieu lors de l’Expérience SRS, un événement où les finalistes des Prix SRS et l’innovation en santé ont été soulignés.

Les Prix SRS ont été créés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et visent à souligner et à reconnaître l’implication des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans leur objectif d’offrir de meilleurs soins à la population. Ces Prix permettent également de contribuer aux partages des bonnes pratiques dans le milieu.

De façon plus précise, ces prix permettent aux professionnels de la santé d’être reconnus par leurs pairs pour les différentes initiatives qu’ils ont mises de l’avant dans leur département ou établissement. En tout, c’est un montant total de 26 000 $ qui a été distribué parmi les 20 finalistes (1ère position 3 500 $, 2e position 2 000 $, 3e position 1 000 $, 4e et 5e position, mention honorifique). Les candidatures ont été évaluées par un jury composé de 16 professionnels et de gestionnaires provenant de différents secteurs et de différents milieux.

Voici les projets finalistes provenant du CISSS de la MontérégieOuest :

CATÉGORIE « Simple » Permet de simplifier les tâches ou processus et d’améliorer les façons de faire dans votre établissement.

3e position : Projet soumis par Christine Mills, chef de programme, Déficience motrice et langagière 7 ans et plus, secteur CISSS MC au CISSS de la Montérégie-Ouest qui, avec ses collègues, a mis en place le projet Quand simplicité rime avec équité : un modèle harmonisé pour la gestion des listes d’attente.

CATÉGORIE « Humain » Met de l’avant le côté humain des soins de santé.

3e position : Projet soumis par Marie-Claude Guilbault, chef de service des soins spirituels et du bénévolat au CISSS de la Montérégie-Ouest qui, avec ses collègues, a mis en place le projet Offre de formation pour les bénévoles intéressés par l’accompagnement en soins palliatifs.

CATÉGORIE « Performant » Démontre une meilleure utilisation des ressources humaines, financières ou technologiques.

5e position : Projet soumis par Dominique Lavigne-Alarie, psychoéducatrice et personne responsable de l’encadrement clinique au CISSS de la Montérégie-Ouest qui, avec ses collègues, a mis en place le projet Offre de formation pour les bénévoles intéressés par l’accompagnement en soins palliatifs.

Cette 8e édition fut un réel succès avec plus de 170 candidatures reçues. Ces projets inspirants, humains et innovants démontrent, une fois de plus, l’implication et la volonté des professionnels de la santé et des services sociaux d’améliorer les soins à la population. Pour découvrir tous les finalistes ou en connaître davantage sur les projets gagnants, nous vous invitons à visiter le caissesante.ca/prix-srs-2026.

« En tant qu’institution financière dédiée aux professionnels et aux travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé est heureuse d’avoir créé les Prix SRS qui visent non seulement à reconnaître le travail effectué par les professionnels de la santé et des services sociaux, mais aussi à souligner et à mettre en lumière les différentes initiatives mises en place par les acteurs du réseau. Avec ce concours, nous désirons également participer au partage des bonnes pratiques dans le milieu et bien évidemment, dire merci à tous les professionnels pour les efforts qu’ils déploient quotidiennement. » a déclaré Martin Levac, directeur général.

La 9e édition des Prix SRS aura lieu en 2027.