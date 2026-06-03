Depuis le 1er juin
Une nouvelle présidente-directrice-générale adjointe pour le CISSSMO
Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Johanne Fleurant, qui agira à titre de présidente-directrice-générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Ouest. C'est le 28 mai que son embauche a été officialisée, tandis qu'elle a débuté ses nouvelles fonctions le 1er juin dernier.
Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en service social de l'Université de Sherbrooke, Johanne Fleurant cumule plus de 25 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, principalement en jeunesse et en protection de la jeunesse.
Elle est actuellement directrice générale adjointe à l'établissement de la Montérégie-Ouest. Auparavant, elle a occupé des fonctions de direction au sein de l'établissement de Lanaudière et de l'établissement de l'Estrie - CHUS, notamment à titre de directrice de la protection de la jeunesse. Elle a également exercé des rôles de gestion en première ligne, en coordination régionale et en milieu universitaire comme chargée de cours.
Engagée dans son domaine, Mme Fleurant a participé à plusieurs colloques et a contribué aux travaux de la Commission Laurent en 2020. Son leadership a été reconnu, notamment par un prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l'Institut d'administration publique du Québec. Elle est également diplômée du programme Forces (2026) et visiteuse pour Agrément Canada.
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