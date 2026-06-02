Pincourt à la recherche de citoyens bénévoles

La Ville de Pincourt est à la recherche de 20 Pincourtois pour prendre part à une importante simulation, laquelle se déroulera le samedi 20 juin prochain, entre 9 h et 14 h 30. Ceci est une occasion unique de contribuer au renforcement des capacités de la Ville à faire face aux sinistres.

C’est la première fois qu’une municipalité s’exercera conjointement avec les Organismes bénévoles en sécurité civile, selon le même scénario, et en déployant ses ressources.

Dans ce contexte, la Ville recherche 20 personnes de tous âges prêtes à jouer le rôle de personnes sinistrées qui seront évacuées d’urgence par les autorités. Cette contribution volontaire, mais si essentielle, s’impose pour valider les capacités réelles des équipes municipales, et aussi de celles des partenaires externes.

Concrètement, les bénévoles seront appelés à interagir dans le contexte de la mise en place d’un Centre d’aide aux sinistrés et d’un Centre d’hébergement d’urgence à l’Omni-Centre de Pincourt. Afin de préserver le meilleur réalisme possible, vu les préparatifs toujours en cours, le scénario demeure confidentiel jusqu’au jour de la simulation.

L’objectif étant de réaliser une pleine prise en charge des personnes sinistrées, tous les participants seront traités comme si un véritable sinistre était survenu, signifiant que des breuvages, collations et dîner seront offerts sur place. Les personnes intéressées doivent communiquer avec M. Eric Martel par courriel ou téléphone : 514 453-8981, poste 221 ou e.martel@villepincourt.qc.ca.

« La sécurité de notre population est notre priorité. Cette simulation est une étape essentielle pour valider nos protocoles d'urgence et assurer une réponse efficace en cas de besoin. », mentionne M. Claude Comeau, maire de Pincourt. « La contribution des citoyens se veut un élément névralgique pour véritablement évaluer notre état de préparation. En simulant des situations complexes avec de vrais participants, cela permet aux intervenants municipaux et à leurs partenaires de développer une meilleure interopérabilité et de mieux coordonner leurs efforts aux bénéfices des collectivités », souligne M. Eric Martel, gestionnaire en résilience, risques et catastrophes et coordonnateur adjoint de la sécurité civile pour la Ville de Pincourt.