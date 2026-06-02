Les cadets de la Sûreté du Québec reprennent du service

Dès juin, le Programme de cadets de la Sûreté du Québec reprendra ses activités dans les MRC du Suroît. Les cadets assureront notamment une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

Ces étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets déployé en partenariat avec les municipalités qui les accueillent. Vous pourrez les apercevoir tout au long de l’été, jusqu’à la rentrée scolaire.

L’an dernier, les cadets ont notamment effectué des activités de sensibilisation sur les « angles morts » en partenariat avec plusieurs organismes, dont les contrôleurs routiers. Les activités sont nombreuses : porte-à-porte pour contrer la maltraitance, kiosques d’information, patrouilles à vélo, prévention du vol de véhicules et bien plus encore.

Les cadets s’impliquent également dans la prévention au sein des camps de jour, en plus d’assurer une présence accrue lors d’événements et de festivités.

Au total, le projet est déployé dans 74 villes et municipalités de la province. La saison des cadets s'étale sur une période de 10 à 12 semaines consécutives.

Plus de 3 000 activités de prévention, de parrainage, de rapprochement et de proximité avec les citoyens sont réalisées par les cadets chaque saison estivale. Cette année sera marquée par le déploiement d’une Opération nationale en prévention en lien avec les campings dont les cadets seront des acteurs clés.

Parmi les policiers de la Sûreté du Québec, plus de 550 sont d’anciens cadets. Ceux-ci représentent d’ailleurs 29% de toutes les nouvelles embauches de 2025.