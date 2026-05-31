À Vaudreuil-Dorion
Un événement rassembleur pour parler inclusivité et célébrer ses différences
Le 7 juin prochain, l’événement Zaroule Ensemble réunira la communauté au Multicentre Saint-Charles de Vaudreuil-Dorion dans une ambiance conviviale, inclusive et inspirante.
Créé par Isabelle Giard, créatrice de contenu derrière Zaroule, l’événement a pour objectif de rassembler les personnes handicapées et le grand public autour de discussions authentiques sur le quotidien, les loisirs, les voyages et l’accessibilité pour s’unir à travers nos différences.
La journée proposera notamment :
- un panel de discussion sur le quotidien, les loisirs accessibles et l’accessibilité universelle;
- des échanges inspirants avec les invités;
- un atelier de danse animé par Kim Gingras;
- des moments de réseautage et de partage;
- une ambiance chaleureuse axée sur l’inclusion et le plaisir d’être ensemble.
« Avec Zaroule Ensemble, je voulais créer un espace humain et positif où l’on peut parler autant des défis que des bons moments, tout en mettant en valeur l’importance de l’accessibilité pour tous dans nos loisirs et notre vie quotidienne. Je veux également mettre en lumière que l’inclusion est une affaire de tous mais également bénéfique à tous », explique Isabelle Giard.
À travers cet événement, Zaroule souhaite également sensibiliser la population à l’importance d’une société plus accessible et inclusive, tout en démontrant que les expériences, les sorties et les activités peuvent et doivent être pensées pour tous.
Billetterie et informations : https://l1nq.com/ela1rbj.
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