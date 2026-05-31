Le Bazar annuel de la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac approche

Les 6 et 7 juin prochains de 8 h à 16 h, le sous-sol de l'église de Saint-Zotique accueillera le Bazar annuel de la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac. Que vous soyez à la recherche de vêtements, d'objets uniques ou simplement d'une ambiance festive, c’est l’endroit idéal pour faire de belles trouvailles, tout en apportant son soutien à la Paroisse.

Un appel aux dons est en cours pour les personnes intéressées à se départir de certains items encore en bon état. Les dons sont recueillis jusqu'au 3 juin du lundi au vendredi, de 18 h à 20 h au sous-sol de l'église. Pour faire un don de meubles, on peut contacter le 450 267-3308, poste 0 en laissant son nom et numéro de téléphone.

Pendant cette fin de semaine, le sous-sol de l’église de Saint-Zotique se transforme en véritable caverne d’Ali Baba. Au menu : vêtements, livres, jouets, articles de maison, trouvailles uniques, pâtisseries maison et bien plus.

Ce rendez-vous incontournable permet d’amasser des fonds pour entretenir les églises de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac, qui regroupe les communautés de Saint-Zotique, Rivière-Beaudette, Les Coteaux et Coteau-du-Lac.

En plus d'y servir les meilleurs hot-dogs en ville, un comptoir de pâtisseries maison pour les dents sucrées.