Un rendez-vous incontournable pour les familles
Friperie Vigilance: une démonstration de force et de solidarité
Le 2 mai dernier, la Friperie Vigilance a de nouveau démontré la force de la solidarité dans la communauté. Plus de 300 personnes se sont déplacées pour profiter de cette activité devenue un rendez-vous attendu pour plusieurs familles.
Le principe est simple : pour seulement 5 $, les participants pouvaient remplir un grand sac de vêtements et d’accessoires. Mais au-delà des bas prix, c’est surtout l’esprit d’entraide qui a marqué la journée.
Dès les premières heures, une longue file s’était formée devant les portes. Sur place, les bénévoles accueillaient les familles avec sourire et bonne humeur, pendant que les jeunes et intervenants d’Aire ouverte offraient du maïs soufflé afin de rendre l’attente plus agréable.
Des bénévoles passionnés
Au total, plus de 50 bénévoles ont contribué à l’organisation de l’événement, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. Pour plusieurs, cette implication est devenue bien plus qu’un simple bénévolat.
« Grâce à la friperie, j’ai repris confiance en moi et appris à aller vers les autres », raconte Rachel, impliquée depuis plusieurs années.
Même son de cloche du côté de Sabrina, qui souligne les liens humains créés au fil du temps : « J’y ai rencontré des gens vrais et attentionnés. Aujourd’hui, c’est un projet qui me rend fière. »
Nouvellement impliquée, Stéphanie a quant à elle été impressionnée par la mobilisation derrière l’événement : « On sent une vraie camaraderie entre les bénévoles. Tout le monde veut aider. »
Les profits amassés lors de la journée seront réinvestis dans des initiatives destinées aux jeunes et à leurs familles.
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