Médaille de la lieutenante-gouverneure du Québec
Un usager partenaire du CISSSMO honoré par la lieutenante-gouverneure
Lors de la récente cérémonie régionale de remise de la Médaille de la lieutenante-gouverneure du Québec, Monsieur Pierre Arcand, usager partenaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), a reçu l’une des 60 distinctions décernées aux aînés.
Monsieur Arcand s’est particulièrement démarqué par son implication soutenue et remarquable au sein du CISSSMO. Depuis plusieurs années, il participe activement à de nombreux comités et projets stratégiques, où il porte avec conviction la voix des usagers, plus particulièrement celle des personnes aînées, précise l'instance régionale.
Son engagement s’est également illustré dans le cadre de la planification du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Grâce à son écoute attentive, à son expérience et à sa grande sensibilité aux réalités du terrain, il contribue à orienter les décisions vers des approches plus humaines, inclusives et adaptées aux besoins de la population, ajoute-t-on par voie de communiqué.
Cette reconnaissance témoigne de l’impact concret de son engagement ainsi que de sa précieuse contribution à l’amélioration continue des soins et services offerts à la communauté.
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