Implantation d’un nouveau tomodensitomètre à l’Hôpital Barrie Memorial

Dans l'optique d’assurer la continuité, la fiabilité et la sécurité des services d’imagerie médicale offerts aux usagers de l’Hôpital Barrie Memorial, la députée de Huntingdon, Carole Mallette, a annoncé jeudi l'acquisition d'un nouvel appareil de tomodensitométrie pour remplacer l’équipement actuel, arrivé en fin de vie utile.

Le remplacement de cet appareil est essentiel pour maintenir l’accessibilité des soins diagnostiques et soutenir l’ensemble des activités hospitalières, incluant les services d’urgence.

Le projet avait été placé en priorité pour 2026 dans le budget de l’établissement en raison de son importance clinique et de son impact direct sur la qualité des soins offerts à la population de ce secteur de l’ouest de la Montérégie.

« Moderniser les équipements de nos hôpitaux, c’est investir concrètement dans un accès plus rapide, plus sécuritaire et plus fiable aux soins. Le remplacement de ce tomodensitomètre permettra aux équipes de poursuivre leur travail avec des outils à la fine pointe, tout en assurant à la population du Haut-Saint-Laurent des services diagnostiques essentiels, près de chez elle. C’est exactement le type d’investissement que nous voulons réaliser : des projets qui renforcent les soins de proximité et améliorent directement l’expérience des patients et des patientes partout au Québec », a exprimer Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Sur le plan financier, l’achat de l’appareil représente un investissement d’un peu plus de 1 million $. À cela s’ajoutent des travaux de construction et d’adaptation des espaces, dont les coûts sont estimés à 900 000 $.

Ces investissements permettront de moderniser l’infrastructure existante et d’assurer la pleine fonctionnalité du plateau technique, au bénéfice des usagers et des usagères, des équipes cliniques et de la fluidité des services hospitaliers