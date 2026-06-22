Réseau Aidance Montérégie
Prévenir l'épuisement des proches aidants grâce à RESPIRE
Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de Québécois agissent comme proches aidants auprès d'un proche. La proche aidance vient avec son lot de défis, souvent silencieux. Le Réseau Aidance Montérégie lance RESPIRE, un outil pour les personnes proches aidantes.
RESPIRE est un guide de prévention de l’épuisement destiné aux personnes proches aidantes. Il se place en continuité avec le guide Qui-Libre lancé en 2021. Entre 2021 et 2025, plus de 10 000 exemplaires de cette première version ont été distribués au Québec, en plus d’une large diffusion numérique.
Le nouveau guide propose un contenu actualisé, accessible ainsi que disponible en français, en anglais et bientôt en espagnol.
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