Modernisation d’infrastructures au fonctionnement de l’établissement.
Hôpital du Suroît: 25,7 M$ pour sa pérennité
Le futur hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges attire beaucoup d'attention mais le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest ne souhaite pas que l'Hôpital du Suroît soit laissé à lui-même. Un investissement majeur est ainsi consenti pour le maintien des services et des lieux.
Il s'agit plus précisément d'un projet de conversion énergétique et d’amélioration de la résilience de l’Hôpital du Suroît pour assurer la pérennité de ses activités et garantir la fiabilité des services dans les secteurs névralgiques de l’hôpital. C'est donc un investissement de plus de 25,7 millions de dollars sur plusieurs années et vise la modernisation d’infrastructures essentielles au fonctionnement de l’établissement.
Le projet prévoit le remplacement de systèmes de production de chaleur vétustes, la modernisation des systèmes électriques et d’urgence, le rehaussement des entrées électriques ainsi que le remplacement de génératrices critiques.
Le projet comprend également une importante composante de transition énergétique, avec la conversion de certains équipements vers l’électricité, permettant une réduction significative de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre.
« Avec cet investissement, nous renforçons concrètement notre capacité à offrir des soins en continu dans des conditions sécuritaires et à soutenir nos équipes dans leur travail quotidien. C’est ce type d’action qui nous permet de maintenir un hôpital fiable et opérationnel, au service de la population d’aujourd’hui et de demain », mentionne Dominique Pilon, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Ouest.
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