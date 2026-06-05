ALLO: un projet communicationnel pour les usagers anglophones

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest annonce le déploiement du projet ALLO qui vise à améliorer la communication, la compréhension des soins et l’expérience des usagers d’expression anglaise sur l’ensemble de son territoire.

Déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, ALLO est une initiative pour afficher la capacité d’offrir du soutien en anglais. En Montérégie-Ouest, les usagers sont invités à « chercher la carte jaune ». Les membres du personnel qui portent cette carte distinctive indiquent qu’ils sont à l’aise de répondre en anglais ou d’orienter les usagers vers les ressources appropriées, selon leurs besoins.

Dans une région où près de 100 150 personnes, soit environ 21,5 % de la population, sont d’expression anglaise, cette initiative répond à un enjeu concret d’accès et de compréhension des services. Dans un contexte de soins, la qualité de la communication est déterminante : elle contribue directement à la sécurité, à la qualité des soins et à la capacité des usagers de faire des choix éclairés.

« Mieux comprendre, c’est déjà mieux soigner. Nos équipes créent un point de repère humain qui fait une vraie différence dès les premiers contacts. C’est une action concrète qui reflète notre responsabilité populationnelle: offrir des services accessibles, sécuritaires et adaptés à la réalité des gens de la Montérégie-Ouest. », ajoute le président-directeur général, Dominique Pilon.

Le projet ALLO s’inscrit dans une volonté claire d’offrir des soins et des services plus accessibles, plus humains et mieux adaptés à la diversité de la population desservie.

