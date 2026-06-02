Collecte de sang du maire de Salaberry-de-Valleyfield

L'édition 2026 de la collecte du maire de Salaberry-de-Valleyfield se fera sous la présidence d’honneur de Miguel Lemieux. Elle aura lieu dans le salon Empire de l'hôtel MOCO le jeudi 2 juillet entre 10 h et 19 h 30.

Quand les vacances estivales arrivent, les habitudes changent et les agendas s’allègent. Dans les hôpitaux, la demande en produits sanguins ne ralentit pas pour autant. Chaque jour, des vies dépendent des disponibilités des réserves de sang.

C’est justement à ce moment de l’année que la mobilisation pour le don de sang compte plus que jamais. Une heure suffit pour poser ce grand geste de solidarité envers les personnes en attente d’une transfusion. L’objectif est de convaincre 175 personnes de retrousser leurs manches.

Héma-Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne ou par téléphone au 1 800 343-7264.

Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. La contribution de chaque personne qui prend rendez-vous est très importante afin de maintenir à un niveau stable la réserve de sang collective.