Retour sur le sondage Néomédia de la semaine
Nos lecteurs attendent avant d'acheter les fournitures scolaires
Le mois de septembre approche rapidement et qui dit mois de septembre dit aussi rentrée et avec celle-ci s'accompagne l'achat des fournitures scolaires ! La liste d'effets à se procurer représente souvent des dépenses considérables pour les familles québécoises : uniformes, sac à dos, étuis à crayons et tout le reste du matériel devront être achetés d'ici le début des cours.
Cette frénésie qui s'ajoute à celle de la rentrée scolaire a motivé la question hebdomadaire de notre équipe: avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants ? Maintenant que les résultats ont été compilés, on se rend compte que la majorité de nos lecteurs repoussent le moment.
Peut-être s'agit-il d'une façon de prolonger l'été pour certains Vaudreuil-Soulangeois. Peu importe la raison, force est d'admettre que les répondants, 66,7 % d'entre eux pour être exact, attendent à la dernière minute.
Voici les choix de réponses qui s'offraient à vous cette semaine avec la proportion de votes obtenus :
– Oui, depuis plusieurs semaines déjà – 0 % des votes.
— Oui, mais il manque quelques items. – 0 % des votes
– Non, j’irai la semaine avant la rentrée – 33,3 % des votes.
— Non, je suis toujours à la dernière minute pour cette tâche – 66,7 % des votes.
Il n'est pas trop tard pour donner votre opinion. Si vous vous êtes pris d'avance pour faire ce genre d'emplettes, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant ici.
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