Sondage maison
Avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants?
La rentrée scolaire approche à grands pas… et la liste des achats aussi! Uniformes, sac à dos, chaussures, vêtements, fournitures : les dépenses s’accumulent pour les familles du Québec.
D’ici quelques semaines, des milliers d’écoliers retrouveront les bancs d’école. Cette semaine, Néomédia Vaudreuil-Soulanges veut savoir : Avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants?
Êtes-vous du type à tout régler dès la fin des classes en juin? Du genre à courir les magasins à la dernière minute? Ou préférez-vous étaler vos emplettes sur plusieurs sorties?
Voici les choix de réponses :
- Oui, depuis plusieurs semaines déjà;
- Oui, mais il manque quelques items;
- Non, j’irai la semaine avant la rentrée;
- Non, je suis toujours à la dernière minute pour cette tâche.
Et vous, dans quel clan vous situez-vous? Répondez à notre sondage en cliquant ici.
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