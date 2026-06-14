Dans quelques semaines, des milliers de jeunes citoyens de la région délaisseront les bancs de l’école à l’occasion du congé estival. Si les plus vieux vont travailler pour se faire de l’argent de poche, quelles options s’offrent aux parents des plus jeunes? Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.

À l’approche de l’arrivée officielle de l’été et de la fin des classes, on demande cette semaine, la question sondage suivante: est-ce que votre marmaille est inscrite à un camp de jour cet été?

Dans la région, plusieurs municipalités proposent aux familles intéressées des camps de jour avec une option de service de garde. Une bonne alternative pour les familles dont les deux parents travaillent à temps plein pendant la saison estivale. Certains des camps offerts ont même une thématique: arts, sports ou autres afin de bien occuper les jeunes en juin, juillet et août.

Et vous? Est-ce que votre marmaille est inscrite à un camp de jour cet été? Répondez à la question sondage en suivant ce lien.