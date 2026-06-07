Participeriez-vous à des réunions citoyennes sur le projet Alto ?

Le projet de train à grande vitesse (TGV) du promoteur Alto fait beaucoup de vagues dans la région. Un tronçon du chemin de fer censé relier Toronto à Québec pourrait passer sur le territoire de Rigaud et Pointe-Fortune. Si aucun tracé n’a encore été confirmé, plusieurs personnes critiquent le manque de transparence entourant le dossier.

Au moment d’écrire ces lignes, les citoyens potentiellement touchés n’ont pas été consultés. Après n’avoir reçu qu’une petite lettre leur indiquant que leur terrain est à l'étude, les agriculteurs et les propriétaires du secteur sont impatients d’en apprendre plus.

Que ce soit la population, les élus municipaux, les entrepreneurs ou les gens de développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), tous s’entendent pour dire qu'Alto doit en faire plus pour informer les Vaudreuil-Soulangeois dans leur ensemble.

Mais si la mobilisation est importante à Rigaud et à Pointe-Fortune, peu sont ceux qui se sentent concernés par le TGV ailleurs dans la région. À terme, le projet pourrait tout de même avoir un impact sur eux.

La question que pose Néomédia à ses lecteurs est donc la suivante:

Si elles ont lieu, participerez-vous aux consultations sur le projet Alto ?

- Oui, je veux m’informer davantage car je ne connais pas le projet ;

- Oui, je veux faire valoir mon opinion et défendre ma position ;

- Peut-être, je suis indécis pour le moment ;

- Non, le projet ne me dérange pas vraiment ;

- Non, je manque de temps.

Déjà, des consultations publiques ont eu lieu dans la MRC d’Argenteuil, au nord du barrage de Carillon, et dans les Comtés unis de Prescott et Russell dans l’Est de l’Ontario. Ici, tout semble procéder plus lentement alors que le projet avance à grande vitesse.

Il est possible de répondre au sondage en visitant le site web de Néomédia.