Rentrée scolaire
Fermeture temporaire d'un tronçon de la rue Sophie aux Cèdres
En raison de la rentrée scolaire, afin d’améliorer la fluidité de la circulation aux heures de pointe aux abords de l'école des Canotiers, la Municipalité des Cèdres a été contrainte de prendre une décision. Ainsi, un tronçon de la rue Sophie, situé entre le chemin Saint-Féréol et la rue Normand, sera fermé à la circulation et interdit au stationnement aux dates et heures suivantes:
- 31 août – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 11 h 15 à 11 h 45;
- Du 1er au 4 septembre – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 15 h 20 à 15 h 50;
Un détour est possible par la rue Normand.
Les véhicules d’urgence et les autobus seront toutefois autorisés à circuler dans ce tronçon durant les périodes de fermeture.
Le tronçon sera de nouveau accessible après le 4 septembre aux automobilistes.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Ville de Pincourt inaugure des pancartes éducatives dans son boisé
Afin de faire découvrir l'espace vert à ses citoyens tout en les éduquant sur les arbres et l'ensemble de la biodiversité du parc, la Ville de Pincourt a procédé, le mardi 8 septembre, à l'inauguration de panneaux éducatifs sur les sentiers du Boisé Laflèche-Rousseau. L'initiative a vu le jour grâce au travail d'étudiantes impliquées ...LIRE LA SUITE
Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion
Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau. Le maire de ...LIRE LA SUITE
L'Île-Perrot: 10 jours pour voter dans le cadre du budget participatif
Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales. Rappelons que ...LIRE LA SUITE