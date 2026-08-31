Fermeture temporaire d'un tronçon de la rue Sophie aux Cèdres

En raison de la rentrée scolaire, afin d’améliorer la fluidité de la circulation aux heures de pointe aux abords de l'école des Canotiers, la Municipalité des Cèdres a été contrainte de prendre une décision. Ainsi, un tronçon de la rue Sophie, situé entre le chemin Saint-Féréol et la rue Normand, sera fermé à la circulation et interdit au stationnement aux dates et heures suivantes:

- 31 août – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 11 h 15 à 11 h 45;

- Du 1er au 4 septembre – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 15 h 20 à 15 h 50;

Un détour est possible par la rue Normand.

Les véhicules d’urgence et les autobus seront toutefois autorisés à circuler dans ce tronçon durant les périodes de fermeture.

Le tronçon sera de nouveau accessible après le 4 septembre aux automobilistes.