Mobiliser les citoyens grâce à l'art

Le vendredi 19 juin, élus, membres du comité environnemental, enseignants, élèves et parents étaient réunis à Terrasse-Vaudreuil pour le dévoilement officiel de L’Arrosoir, une œuvre d'art collective qui pousse à la réflexion.

L'installation, conçue par les élèves de l'école Josée-Maria en collaboration avec l'artiste locale Fabienne Legrand, porte sur le thème de l'eau et a été initiée par le comité environnement de la municipalité. L'œuvre est exposée de manière permanente au parc de la halte nature de Terrasse-Vaudreuil.

C’est un groupe de citoyens engagés mené par Sylvie Tousignant qui a lancé l’idée du projet au conseil municipal. Il y a deux ans, un système de récupération des eaux de pluie à l'hôtel de ville a été instauré par ce même comité. Depuis, des barils installés sous les gouttières du bâtiment permettent l'arrosage des fleurs et du jardin municipal, tout en évitant une consommation inutile d'eau potable.

Fort de cette initiative, les membres ont souhaité accentuer leurs démarches en sensibilisant la population à l'importance de l'eau. L’art est ainsi apparu comme la meilleure façon de mobiliser les citoyens, mais aussi et surtout les jeunes.

Mobiliser les enfants

Via une médiation artistique qu’elle juge précieuse, l’artiste Fabienne Legrand a imaginé et réalisé l'œuvre intitulée L’Arrosoir. Elle a proposé aux élèves de l'école Josée-Maria, de la maternelle à la 6ᵉ année, une technique artistique accessible qui donnait la possibilité à chacun de s’exprimer.

En tout, 115 illustrations mettant en vedette des éléments de la nature se retrouvent donc sur L’Arrosoir. Mme Legrand a ensuite assemblé le tout en une œuvre collective intégrée à un arrosoir symbolique installé dans un espace naturel de la municipalité.

« Quand j'ai ouvert ma boîte et que j'ai vu les 115 dessins, j'ai presque pleuré », a confié Fabienne Legrand lors de la cérémonie, saluant la qualité et la vitalité des créations des jeunes. « C'est une belle œuvre collective, j'espère qu'elle va rester longtemps », a ajouté l’artiste.

La journée d'inauguration a également réservé une surprise: les élèves ont interprété une chanson préparée pour l'occasion. La prestation, qui a tenu à souligner l’importance capitale de l’eau dans nos vies, a touché une bonne partie des personnes s’étant rassemblées.

Mme Tousignant, qui a agi comme pont entre l'artiste, l'école et la Ville, a quant à elle rappelé l'intention du projet : « Quand on va regarder la méduse, ou l'arbre, ou le poisson, ça nous fait réfléchir. L'artiste a su mettre l'art au service de la nature. »