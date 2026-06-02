Refonte d'exo: Vaudreuil-Dorion dépose sa pétition

La pétition lancée par Jasmine Sharma et Vanessa Leduc, conseillères municipales à Vaudreuil-Dorion, pour le maintien des services d'exo dans la région est venue à échéance le 2 juin. Une partie du conseil municipal s'est ainsi rendue à l'Assemblée nationale pour assister au dépôt officiel du document en chambre. Pour la conseillère Sharma, plusieurs questions demeurent en suspens.

Rappelons que la mise en service du REM par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a sonné le glas de la très fréquentée ligne d'autobus A40 Express, opérée par exo.

Devant un mouvement citoyen régional, l'ARTM avait repoussé l'annulation de ligne d'autobus jusqu'au 30 mai. Depuis, les usagers n'y ont plus accès.

En parallèle, les conseillères Sharma et Leduc ont mis sur pied la pétition qui a été parrainée par la député de Vaudreuil Marie-Claude Nichols. C'est elle qui a procédé au dépôt officiel de la pétition à l'Assemblée nationale. Soulignons qu'en plus des deux idéatrices, un contingent de membres du conseil municipal de Vaudreuil-Dorion ont aussi fait la route vers Québec: le maire Paul Dumoulin ainsi que les conseillers Nancy Dallaire et John McCrae.

Des remises en question

En séance du conseil, le lundi 1er juin, le maire Dumoulin a souligné qu'il demeurait en constant contact avec l'ARTM et exo dans l'intention de trouver les meilleures mesures pour les usagers. Il a évoqué, ainsi, qu'un des justificatifs pour l'annulation de l'A40 Express donné jusqu'à tout récemment ne serait pas véridique.

Une information précisée par Jasmine Sharma : « L'ARTM expliquait sa décision en vertu d'une clause de rabattement obligatoire vers le REM. C'est à dire que le service local devrait être réorganisé pour diriger les usagers vers ce nouveau train. Or après lecture des différentes ententes, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas le cas. La région de Vaudreuil-Soulanges n'est pas comprise dans ce plan de rabattement obligatoire. »

C'est donc dire que de faux motifs auraient servi à l'annulation de la ligne. Madame Sharma va plus loin : « Je réalise que l'exercice de refonte était teinté dès le départ. Je pense qu'il y a un réel enjeu de transparence dans tout ce processus. En contrepartie, on change drastiquement les habitudes des gens. Comment peut-on justifier ça maintenant? Je considère que c'est un service essentiel. »

Si son objectif est la remise en service de l'A40 Express, elle s'attend à un long processus. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué le maire Dumoulin, toujours en séance du conseil, en confiant qu'il avait des rencontres encore prévues avec l'ARTM et exo.

La bonne nouvelle, s'il y a en une, est que les canaux de communication restent ouverts.