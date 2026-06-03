Plus qu'un trampoline : comment Acrofit Mtl aide les gens à retrouver la joie

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Permettre aux gens de tous âges et de toutes formes physiques de s’amuser, telle est la mission que s’est donnée Andrea Ropeleski, une mère de famille aujourd’hui âgée de 53 ans. Après avoir vécu une situation difficile il y a cinq ans, la dame a décidé de fonder sa propre entreprise: Acrofit.

Située aux Cèdres, Acrofit propose aux intéressés deux volets. Le premier prend place dans le studio aménagé de la maison familiale sise sur le chemin Saint-Féréol.

Améliorer ses notions de danse, de gymnastique ou de cheerleading

« Je donne des cours privés ou semi-privés à des athlètes qui pratiquent la danse, la gymnastique ou le cheerleading tant aux niveaux récréatifs que compétitifs. J’accueille aussi des athlètes qui doivent préparer des auditions pour des compétitions ou encore pour la télé. Je les aide avec certains mouvements, ou pour les autres, simplement à garder la forme tout en s’amusant. Dans le studio, on peut pratiquer certaines figures ou encore des mouvements aériens grâce à des accessoires qu’on peut accrocher au plafond », raconte-t-elle.

Selon ses observations, les cours sont plus appréciés par les jeunes, bien que des adultes se laissent tenter. « Les jeunes n’ont pas peur de foncer et d’essayer de nouvelles figures, contrairement aux adultes qui sont plus conscients de la hauteur, de la peur ou des risques associés à des nouveaux mouvements (rires).»

Elle-même ancienne athlète, Andrea Ropeleski a décidé de démarrer sa propre entreprise après avoir constaté que les adultes souhaitant conserver la forme en pratiquant ces disciplines n’étaient bienvenus nulle part. « Ici, les gens dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou même la soixantaine qui le désirent seront bien accueillis. S’ils veulent faire des flips ou juste s’initier à ces disciplines, c’est possible. Pour les jeunes, je trouve que c’est une belle façon de passer le temps d’une autre manière qu’en ayant le nez dans un écran. »

S’amuser dans un environnement paisible

Le second volet d’Acrofit prend place dans la cour arrière du domicile de Mme Ropeleski et se compose de cinq trampolines de différentes dimensions. « On retrouve aussi des barres asymétriques, un tissu aérien et des anneaux pour permettre aux athlètes de s'y pratiquer ou aux intéressés de s’y initier. Personnellement, je trouve qu’Acrofit offre une meilleure alternative quand on veut garder la forme que le gym traditionnel ou encore la course. En plus de pouvoir faire pleins d’acrobaties, ce type d’entraînement est bon pour renforcer la santé cardiovasculaire et augmenter la fréquence cardiaque. »

Récemment, Mme Ropeleski a décidé d’ouvrir sa cour arrière au grand public. « J’ai les installations, alors pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde? Je peux recevoir plusieurs personnes à la fois. Si quelqu’un ne veut pas sauter sur les trampolines ou utiliser les autres équipements, pas de problème. Il y a un coin détente pour relaxer ou déguster une collation ou faire un pique-nique en surveillant sa marmaille. On peut aussi mettre de la musique. On a une belle vue sur la ferme du voisin avec des chevaux [rires).»

Fait intéressant, les fêtes d'enfants peuvent avoir lieu chez Acrofit. « On a quelques créneaux horaires de disponibles pour les jeunes qui aiment bouger et être à l’extérieur. Le soir, le gazon est éclairé par des lumières. Les réservations sont déjà commencées pour cet été. Quand mes enfants étaient plus jeunes, je cherchais souvent des activités à faire avec eux et aujourd’hui, je suis heureuse d’offrir cette solution aux parents. Ici, autant les enfants que les ados ou les adultes peuvent s’amuser.»

Notons que la cour arrière où se trouvent les trampolines n’est accessible que d’avril à octobre en raison des conditions météo. Par contre, les cours privés et semi-privés sont proposés à l’année.

Croire en ses rêves

À la suite d'une situation difficile, Andrea Ropeleski déménage à Rigaud où elle demeure trois ans avec ses enfants. « Je travaillais dans le domaine du fitness et de la nutrition pour gagner ma vie et nourrir ma famille. Puis, la COVID est arrivée et tout a été mis sur pause. À l’époque, j’avais déjà quelques trampolines et autres pièces d'équipement. J’ai commencé à recevoir des gens à la maison pour les entraîner, des enfants d’amis et autres connaissances. Je faisais ça sept jours sur sept, dix heures par jour. C’est vraiment une passion profonde pour moi. Quand j’entraîne quelqu’un, je constate les effets bénéfiques sur eux. Que ce soit un jeune qui va me parler de son anxiété ou les adultes qui me confient d’autres problèmes. C’est une séance de thérapie pour eux, mais aussi pour moi. »

Après trois ans à Rigaud, la famille doit déménager et finir par atterrir aux Cèdres. Depuis, Acrofit ne cesse d’acquérir de l’équipement. « Je me demande parfois si ça vaut la peine de payer ce montant pour un nouveau trampoline ou autre équipement, mais ça marche bien, les gens aiment ça. Alors, je le fais. »

Envie de réserver? C’est possible de le faire via les réseaux sociaux moyennant 45 $ de l’heure pour accéder aux trampolines. Pour les cours, il est préférable de s’informer des tarifs en vigueur.

En terminant, quel message Mme Ropeleski souhaite-t-elle envoyer aux femmes qui se retrouvent dans une situation difficile? « Faites confiance à votre vision et suivez vos rêves. Tout est possible.»