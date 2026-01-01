La CMM poursuit ses travaux et souhaite accélérer la recherche de solutions

Soucieuse de soutenir les municipalités du Grand Montréal qui sont confrontées aux conséquences de pluies abondantes de plus en plus fréquentes, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) poursuit ses travaux afin d’améliorer la connaissance des secteurs vulnérables et de mieux accompagner les villes dans leurs interventions.

À la suite des précipitations exceptionnelles associées à la tempête Debby, en août 2024, la CMM a produit une cartographie des zones de cuvettes , sensibles au ruissellement urbain, pour l’ensemble des municipalités du Grand Montréal. Cet outil, qui a été transmis aux municipalités à la fin de l’année 2025, permet de mieux repérer les secteurs où l’eau est susceptible de s’accumuler, notamment lors de pluies intenses.

En mai 2026, la CMM a aussi transmis aux 82 municipalités et aux 14 MRC du Grand Montréal la cartographie d’analyse des risques liés aux vagues de chaleur et aux pluies abondantes pour le territoire métropolitain. Puisque les modèles climatiques montrent que les évènements météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents et intenses, la CMM a mis à profit son expertise pour réaliser rapidement une cartographie et soutenir les municipalités dans la compréhension des risques afin d’anticiper leurs conséquences sur le territoire et de mieux protéger la population.

Enfin, en juin 2026, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur certains secteurs de Montréal, de la Rive-Sud et de Laval, la CMM a annoncé lancer de nouvelles analyses afin d’approfondir la connaissance des risques associés aux pluies abondantes et aux inondations pluviales. Ces travaux, dont la première activité concerne la caractérisation et la répartition spatiale des pluies importantes sur le territoire, permettront de développer une expertise de pointe et de mieux accompagner les municipalités dans la planification de leurs interventions, l’adaptation de leurs infrastructures et l’aménagement de milieux de vie plus résilients.

« Les évènements des dernières années montrent que nous devons mieux comprendre les risques liés aux pluies abondantes et agir de manière coordonnée. La CMM poursuit ses travaux afin de fournir aux municipalités les données et les outils nécessaires pour mieux cibler leurs interventions », a expliqué Brent Edwards, chef du Bureau des inondations et de la résilience climatique (BIRC) de la CMM.

Passer de la connaissance aux solutions

Les travaux de la CMM visent à mieux comprendre les inondations liées aux pluies intenses et à partager aux municipalités les connaissances nécessaires pour mieux cibler leurs interventions. Afin d’identifier et de mettre en œuvre des mesures permettant de limiter les risques, la CMM appelle le gouvernement du Québec à collaborer et à offrir aux municipalités les moyens financiers nécessaires pour les réaliser.

Le Plan de protection du territoire face aux inondations du gouvernement du Québec, actualisé en 2025, prévoit qu’un groupe de travail formule, d’ici la fin de 2026, des recommandations sur les inondations pluviales. La CMM souhaite que ce groupe accélère ses travaux, entende dès maintenant les réalités vécues par les municipalités et propose rapidement des mesures concrètes à mettre en œuvre pour soutenir la population touchée par les inondations.

La mesure consacrée aux inondations pluviales dans le plan de protection n’étant pas accompagnée d’une enveloppe précise, la CMM souligne qu’il sera essentiel de déterminer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des solutions retenues et de prévoir un financement conséquent.

Agir sur le territoire et sur les propriétés

La CMM rappelle que la réponse aux évènements de pluies intenses doit reposer sur deux axes complémentaires.

À l’échelle du territoire, une meilleure gestion des eaux de pluie est essentielle, tout comme l’adaptation des infrastructures et l’accélération du déploiement de solutions telles que l’aménagement de parcs éponges et d’infrastructures vertes, la désimperméabilisation ainsi que la protection et la restauration des milieux humides.

À l’échelle des propriétés, le gouvernement doit soutenir les travaux permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments. Plusieurs municipalités ont déjà adopté des programmes en ce sens, dont le programme RénoPlex de la Ville de Montréal. À l’avenir, ces efforts locaux devront s’appuyer sur des programmes gouvernementaux complémentaires et sur une aide mieux adaptée aux propriétés touchées de manière récurrente.

La CMM propose de mettre ses données, ses analyses et son expertise à la disposition du gouvernement du Québec et du groupe de travail lié au Plan de protection du territoire face aux inondations afin que les recommandations attendues mènent rapidement à des mesures concrètes, coordonnées et adéquatement financées.