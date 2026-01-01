Participez à une journée bénévole d’arrachage de la châtaigne d’eau

Marquez vos calendriers ! Le COBAVER-VS invite les citoyens de la région à se mobiliser pour lutter contre la châtaigne d’eau en participant à une journée bénévole d’arrachage dans la baie de Rigaud. Cette journée se tiendra le 1ᵉʳ août 2026 de 9 h à 14 h; elle sera reportée le lendemain en cas de pluie. Aucune expérience ni durée minimale de participation n’est requise : les bénévoles peuvent arriver et partir à l’heure qui leur convient.

Pour cette journée d’arrachage, l’équipement nécessaire sera fourni sur place, notamment des longs gants protecteurs et des bacs pour la récolte. Les bénévoles doivent toutefois apporter leur propre embarcation. Aucune location d’embarcation ne sera offerte sur place. Les bateaux à moteur, les chaloupes et les canots sont les embarcations à privilégier pour cet événement. Il est déconseillé d’utiliser des kayaks et des planches à pagaie, car ils ne permettent pas de transporter les bacs utilisés pour l’arrachage.

Le kiosque d’accueil du COBAVER-VS se trouvera à la descente à bateau Pointe-Séguin, qui servira de point de départ. Les places sont limitées; une inscription est donc requise pour participer, soit en remplissant le formulaire d’inscription, soit en écrivant à ecologie@cobaver-vs.org. La date limite pour s’inscrire est le 25 juillet.

Cette activité s’inscrit dans la campagne menée par le COBAVER-VS visant à éradiquer la châtaigne d’eau, une espèce exotique envahissante présente dans la rivière des Outaouais et le lac des DeuxMontagnes. En 2025, 30 209 livres de châtaigne ont été retirés par le COBAVER-VS, dont plus de 20 000 provenaient uniquement de la baie de Rigaud.

Cette campagne est réalisée grâce au soutien financier du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Elle bénéficie également de l’appui financier de la Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges. Le COBAVER-VS tient enfin à remercier la ville de Rigaud, la ville d’Hudson, la ville de Vaudreuil-Dorion et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour leur soutien financier.