Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 1er août prochain

Participez à une journée bénévole d’arrachage de la châtaigne d’eau

durée 12h00
30 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Marquez vos calendriers ! Le COBAVER-VS invite les citoyens de la région à se mobiliser pour lutter contre la châtaigne d’eau en participant à une journée bénévole d’arrachage dans la baie de Rigaud. Cette journée se tiendra le 1ᵉʳ août 2026 de 9 h à 14 h; elle sera reportée le lendemain en cas de pluie. Aucune expérience ni durée minimale de participation n’est requise : les bénévoles peuvent arriver et partir à l’heure qui leur convient.

Pour cette journée d’arrachage, l’équipement nécessaire sera fourni sur place, notamment des longs gants protecteurs et des bacs pour la récolte. Les bénévoles doivent toutefois apporter leur propre embarcation. Aucune location d’embarcation ne sera offerte sur place. Les bateaux à moteur, les chaloupes et les canots sont les embarcations à privilégier pour cet événement. Il est déconseillé d’utiliser des kayaks et des planches à pagaie, car ils ne permettent pas de transporter les bacs utilisés pour l’arrachage.

Le kiosque d’accueil du COBAVER-VS se trouvera à la descente à bateau Pointe-Séguin, qui servira de point de départ. Les places sont limitées; une inscription est donc requise pour participer, soit en remplissant le formulaire d’inscription, soit en écrivant à ecologie@cobaver-vs.org. La date limite pour s’inscrire est le 25 juillet.

Cette activité s’inscrit dans la campagne menée par le COBAVER-VS visant à éradiquer la châtaigne d’eau, une espèce exotique envahissante présente dans la rivière des Outaouais et le lac des DeuxMontagnes. En 2025, 30 209 livres de châtaigne ont été retirés par le COBAVER-VS, dont plus de 20 000 provenaient uniquement de la baie de Rigaud.

Cette campagne est réalisée grâce au soutien financier du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Elle bénéficie également de l’appui financier de la Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges. Le COBAVER-VS tient enfin à remercier la ville de Rigaud, la ville d’Hudson, la ville de Vaudreuil-Dorion et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour leur soutien financier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le comité ZIP obtient un financement pour ses projets

Publié hier à 14h00

Le comité ZIP obtient un financement pour ses projets

Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a obtenu quatre nouveaux financements totalisant 133 000 $, afin de remettre en branle ses projets. Les financements proviennent du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) via le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Le Comité ZIP ...

LIRE LA SUITE
Veille d'orages violents pour l'après-midi et la soirée du 28 juillet

Publié le 28 juillet 2026

Veille d'orages violents pour l'après-midi et la soirée du 28 juillet

Selon Environnement et Changement climatique Canada, les conditions sont propices à la formation d'orages violents dans la région de Vaudreuil-Soulanges. La météo prévue pourrait produire des rafales fortes, de la pluie forte et même de la grêle l'après-midi et le soir du mardi 28 juillet. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses ...

LIRE LA SUITE
Comment diminuer les effets de l'herbe à poux?

Publié le 28 juillet 2026

Comment diminuer les effets de l'herbe à poux?

Chaqu été, les gens qui souffrent d’allergies vivent des moments désagréables à cette période-ci à cause de l’herbe à poux. La période de floraison de cette plante est entre la mi-juillet et la mi-août. Quels sont les principaux symptômes? Ils sont surtout ressentis au niveau du nez, et des yeux avec des éternuements répétitifs, de l’écoulement ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge