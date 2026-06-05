Plus de 133 000 $ remis aux finissants du Cégep de Valleyfield

Le 27 mai, le Cégep de Valleyfield et ses centres d’études rendaient hommage aux finissants de la promotion 2025-2026, lors des deux cérémonies de fin d’études de la Formation continue et de la Formation régulière, qui se déroulaient au cours de la même soirée afin de souligner leur persévérance exemplaire.

La fébrilité et l’excitation de toutes et tous étaient perceptibles! Au total, ce sont 357 finissant(e)s présent(e)s qui ont été applaudi(e)s chaleureusement à leur arrivée dans la salle Albert-Dumouchel, comble de parents et d’ami(e)s, où ils et elles ont défilé fièrement dans le but de célébrer la fin de leurs parcours académiques visant l'obtention de leur attestation ou de leur diplôme d’études collégiales.

Des bourses pour souligner la persévérance et l’excellence

Les bourses d’excellence ont pour mission de souligner les meilleurs résultats scolaires dans chacun des programmes préuniversitaires et techniques, ainsi que chacune des attestations d’études collégiales offertes à la formation continue.

C’est un total de 133 000 $ en bourses qui a été versé aux 217 récipiendaires par la Fondation du Cégep de Valleyfield, en collaboration avec divers partenaires du milieu. De ce montant, 22 000 $ en bourses d’excellence ont été offerts à 22 étudiant(e)s finissant(e)s par les caisses Desjardins de la région, partenaires majeurs de l’événement.

De plus, deux bourses d’excellence de 500 $ pour la meilleure cote R en philosophie ont été remises le soir même par le donateur, M. Claude Piché, à Daphnée Buteau (Sciences humaines, profil Administration et mathématiques) et à Mathys Myre (Techniques juridiques). D’autres généreux partenaires et collaborateur(-trice)s ont aussi permis à la Fondation du Cégep de Valleyfield de remettre, avant et pendant l’événement, des bourses dédiées dans chaque programme d’études.

Des récompenses et des médailles honorifiques

L’événement a aussi permis d’honorer deux étudiantes du Cégep de Valleyfield, dont la personne récipiendaire de la Médaille académique du Gouverneur général, Daphnée Buteau (Sciences humaines, profil Administration et mathématiques). Cette médaille souligne les résultats scolaires exceptionnels d’étudiant(e)s du Canada ayant obtenu la meilleure moyenne à la fin de leurs études.

Les récipiendaires de la médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec, Daphnée Buteau (Sciences humaines, profil Administration et mathématiques) et Bianca Larocque (Arts, lettres et communication), ont également été invitées sur la scène du Gala des activités étudiantes pour recevoir les félicitations qui s’imposent. Les étudiant(e)s qui obtiennent ces reconnaissances démontrent un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire, ou présentent une attitude inspirante et un rayonnement positif dans un groupe ou dans la communauté. Chacune des deux étudiantes honorées ont également reçu une bourse d’études de 1 000 $ par la Fondation du Cégep de Valleyfield.

Un DEC honorifique bien mérité!

La célébration était l’occasion tout indiquée pour remettre le 4e DEC honorifique du Cégep de Valleyfield. Il s’agit d’une distinction institutionnelle attribuée par le conseil d’administration. Cette distinction permet à l’institution d’honorer publiquement une personne pour son engagement exceptionnel à l’égard du rayonnement du Cégep, de son développement et de celui de la société.

Le choix s’est arrêté cette année sur une diplômée de 2013 en Sciences humaines (profil Individu), Mme Mélanie Éderer.

Très impliquée dans diverses activités de notre communauté collégiale, en plus de recevoir plusieurs bourses d’excellences et d’implication, dont celle du lieutenant-gouverneur, elle a poursuivi son engagement dans plusieurs causes sociales et communautaires, notamment à titre de présidente de la Fédération des femmes du Québec (2021- 2023).

Doctorante à l’Institut national de la recherche scientifique, elle s’intéresse depuis plusieurs années au mouvement des femmes et a écrit une multitude de publications liées à ce sujet et aux enjeux qui en découlent. Son leadership remarquable au sein du mouvement féministe et sa grande volonté de contribuer à éliminer les injustices sociales ont permis de découvrir une récipiendaire exceptionnelle pour ce 4e DEC honorifique.

Un événement mémorable pour les finissants

Les cérémonies étaient suivies du traditionnel lancer des mortiers dans la salle afin d’immortaliser ce moment significatif et se rappeler de leur persévérance scolaire. La soirée fut ensuite clôturée au Café chez Rose dans le cadre d’un cocktail à l’ambiance festive avec DJ et petites bouchées. Le Cégep de Valleyfield désire remercier tous les collaborateur(-trice)s impliqué(e)s, les membres du personnel et du conseil d’administration ainsi que les partenaires financiers ayant contribué au succès de cet événement afin de rendre cette journée des plus agréables pour les convives. L’équipe du Cégep de Valleyfield remet ses plus sincères félicitations aux diplômé(e)s et aux récipiendaires de cette soirée.