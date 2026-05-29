Le parcours de 139 étudiants célébrés à la salle Pauline-Julien

Le vendredi 22 mai, 139 finissants de la Formation continue du Cégep Gérald-Godin étaient réunis à la salle Pauline-Julien pour célébrer leur réussite et leur obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) ou d’une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).

Au cours de la cérémonie, une cinquantaine de diplômes ont été remis aux étudiants présents issus de différents programmes. En Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique, 29 ont reçu leur diplôme, neuf en Production et transformation du cannabis, 18 en Techniques d'éducation à l'enfance et idem en Techniques de pharmacie.

« Derrière chaque diplôme se cache une histoire de détermination, de courage et de dépassement de soi. Nous sommes très fiers et privilégiés d’avoir accompagné chacun d’entre vous dans votre parcours. Votre réussite reflète non seulement vos efforts, mais aussi votre volonté de bâtir votre avenir et de transformer vos ambitions en réalisations concrètes », mentionne Véronique Hardy, directrice de la Formation continue du Cégep Gérald-Godin.

La soirée a également permis de souligner l’excellence et la persévérance de plusieurs étudiantes et étudiants s’étant démarqués tout au long de leur cheminement. Au total, 12 bourses ont été remises par la Fondation du Cégep Gérald-Godin grâce au soutien financier de Desjardins.

Parmi les récipiendaires des bourses d'excellence:

Léonie Vigneault, agente en gestion des ressources humaines

Souhila Haddadj, Assurance-qualité pharmaceutique et biotechnologique

Vincent Steben, développement d’applications mobiles

Frank Roger Djoko Bansi, perfectionnement en supervision de production pharmaceutique et bioprocédé

Chantal Noël, Principes et techniques comptables

Yini Hu, Production et transformation du cannabis

Michel-Ange Tamgho Fogue, Programmation en technologies Web

Bouchra Ait Taleb, Techniques d’éducation à l’enfance

Fahmi Kahlaoui, Programmation web en entreprise – RAC

Kathy Brière, Techniques de pharmacie – RAC

Marilou Lavoie, Techniques d’éducation à l’enfance – RAC

Bourses de persévérance scolaire:

Maude Beaudry, Techniques d’éducation à l’enfance

Yanira Elizabeth Flores, Techniques d’éducation à l’enfance – RAC

Olga Morgunova, Programmation en technologies web

Hortense Aimée Nsokwé Ebolo, agent en gestion des ressources humaines

De son côté, Lidia Ana Marginean a remporté la bourse d’étude coup de cœur Laboratoire RIVA, pour son travail en perfectionnement en supervision de production pharmaceutique et bioprocédé. Maria Fernanda Morales Garzon, quant à elle, a reçu la Bourse Coup de cœur Desjardins. Elle étudie en Assurance-qualité pharmaceutique et biotechnologique.