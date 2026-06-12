La Maison Trestler présente Stéphane Tétreault et Chloé Dumoulin

Le mercredi 1ᵉʳ juillet à 20 h aura lieu le premier concert de la série estivale présenté par la Maison Trestler, intitulée 41 ans de souvenirs et de merveilleux moments. Deux artistes très appréciés du public, soit le violoncelliste Stéphane Tétreault et la pianiste Chloé Dumoulin, se donneront en spectacle.

Le concert propose un programme en deux parties mettant à l'honneur un répertoire pour violoncelle et piano.

La soirée s'ouvre avec les Trois Pièces de Lili Boulanger, enchaînant un mouvement modéré, un passage sans vitesse et à l'aise, puis un troisième vif et nerveusement rythmé. Suivra ensuite la Sonate en sol mineur, op. 65 de Chopin, en quatre mouvements : un Allegro moderato, un Scherzo vigoureux, un Largo contemplatif et un Finale enlevé.

La seconde partie sera entièrement consacrée à la Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 19 de Rachmaninov, œuvre en quatre mouvements allant du solennel Largo initial jusqu'à l'Allegro mosso conclusif, en passant par un Allegro scherzando et un Andante.

Les artistes se réservent la possibilité d'apporter des modifications au programme. Les billets sont offerts au prix de 42 $, sur réservation au 450 455-6290.

Stéphane Tétreault

Détenteur d’innombrables prix et distinctions, Stéphane Tétreault est le récipiendaire du Prix Virginia-Parker 2019 du Conseil des arts du Canada. Il est également le lauréat du Prix Opus 2022 pour « Interprète de l’année », décerné par le Conseil québécois de la musique et accompagné d’une bourse du Conseil des arts du Canada.

En 2016, il fait ses débuts avec l’Orchestre de Philadelphie, sous la direction de Maestro Nézet-Séguin, et il se produit au prestigieux Gstaad Menuhin Festival en Suisse.

Stéphane a partagé la scène avec le célèbre violoniste et chef d’orchestre Maxim Vengerov, les pianistes Alexandre Tharaud, Jan Lisiecki, Louis Lortie, Roger Vignoles, Marc-André Hamelin et John Lenehan. Il a aussi participé à de nombreuses classes de maître, notamment avec les violoncellistes Gautier Capuçon et Frans Helmerson.

Son premier album sous étiquette Analekta, enregistré avec l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, s’est vu remettre le « Editor’s Choice » du prestigieux magazine Gramophone. En 2015, il signe un deuxième album, sur des œuvres de Haydn, Schubert et Brahms avec la pianiste Marie-Ève Scarfone, qui se retrouve sur la liste des meilleurs albums de l'année « Critic’s Choice 2016 » de Gramophone.

Stéphane joue sur le violoncelle Stradivarius « Countess of Stainlein, « Ex-Paganini » » de 1707, qui lui est généreusement prêté par Madame Sophie Desmarais.

Chloé Dumoulin

De son côté, la pianiste Chloé Dumoulin fait ses débuts à la Maison symphonique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe en 2021 et s’est produite comme soliste avec l’Orchestre métropolitain en 2016.

Lauréate du troisième Grand Prix Québécor du Concours Prix d’Europe et du prix spécial Hélène-Lessard, Chloé est également récipiendaire du Grand Prix Canimex du Festival-Concours de Sherbrooke en 2021, du premier prix du Concours de musique du Canada et du 2nd Grand Prize du CFMTA’s National Piano Competition. Nouvellement lauréate d’un prix de la Fondation Sylva-Gelber, elle est également soutenue par la Fondation du Conservatoire, la Fondation Desjardins, les Fonds AIDA des Jeunesses musicales du Canada, la London Goodenough Association of Canada et la Worshipful Glass Sellers Company.

Elle a récemment été sélectionnée au Maria Canals International Competition à Barcelone.

Depuis septembre 2023, Chloé se perfectionne à la Guildhall School of Music and Drama à Londres, où elle est lauréate de la Leverhulme Arts Scholar, bourse complète pour aller y compléter un Artist Diploma sous la tutelle du pédagogue réputé Ronan O’Hora.