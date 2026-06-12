Mardis en musique: un nouvel élan pour sa 28e édition

La Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois– Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL) dévoile la programmation de la 28e édition des Mardis en Musique Mitsubishi Valleyfield, une tradition estivale qui continue de faire vibrer le cœur du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Pour sa 28e édition, les Mardis en Musique Mitsubishi Valleyfield prennent un nouvel élan. En misant sur une formule de six spectacles soigneusement sélectionnés, la CCIBVHSL fait le choix de bonifier l'expérience offerte aux festivaliers et de rehausser la qualité de sa programmation.

Cette année, chaque soirée a été pensée comme un événement en soi, réunissant artistes reconnus, hommages incontournables et performances festives capables de rassembler toutes les générations. Plus qu'une simple série de spectacles, les Mardis en musique demeurent un moteur d'animation pour le centre- ville et un rendez-vous estival attendu par des milliers de citoyens et visiteurs.

« Les Mardis en musique sont bien plus qu'une série de spectacles ; ils sont devenus un véritable symbole de rassemblement pour notre communauté. Chaque été, cet événement permet de créer des liens entre les citoyens, les visiteurs, les artistes et les entreprises d'ici. En misant sur une programmation rehaussée et sur le retour de la Chope Solidaire, nous poursuivons notre objectif de faire des Mardis en musique un événement qui génère des retombées positives tant sur le plan culturel qu'économique et communautaire. Nous sommes fiers de voir notre milieu se mobiliser année après année autour de ce rendez-vous incontournable qui contribue au rayonnement de notre région », résume Pierre-Luc Joncas, président de la CCIBVHSL.

Mitsubishi Valleyfield poursuit son engagement

La CCIBVHSL peut à nouveau compter sur Mitsubishi Valleyfield à titre de partenaire présentateur des Mardis en musique Mitsubishi Valleyfield. Cet engagement renouvelé témoigne

de la volonté de l'entreprise de soutenir les initiatives qui contribuent au rayonnement de la région et à la vitalité de son milieu de vie.

Le retour de la Chope Solidaire

Après une première édition couronnée de succès, la Chope Solidaire est de retour en 2026 avec une formule bonifiée qui promet d'animer les débuts de soirée au parc Delpha-Sauvé. Cet espace de rassemblement, qui ouvrira ses portes dès 17 h avant chaque spectacle, permettra aux visiteurs de profiter d'un moment convivial tout en soutenant une cause locale importante.

Cette année, les profits générés par la vente de la bière officielle de l'été seront remis au Club Joie de Vivre, un organisme de Salaberry-de-Valleyfield qui favorise depuis plus de 45 ans l'intégration sociale et l'autonomie des adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Les sommes recueillies contribueront directement à soutenir les activités de jour, les services de répit et les loisirs offerts aux membres, leur permettant de développer leur autonomie, de créer des liens significatifs et de s'épanouir dans un environnement inclusif et bienveillant.

Dans une volonté de réduire l'empreinte environnementale de l'événement, l'utilisation des écocups réutilisables sera obligatoire pour toutes les consommations alcoolisées servies à la Chope Solidaire. Les festivaliers sont invités à conserver leur verre et à le rapporter chaque semaine afin de participer activement à cette initiative écoresponsable.

La consommation de boissons alcoolisées sera permise uniquement à l'intérieur du périmètre délimité de la Chope Solidaire, conformément aux autorisations en vigueur. Cet espace permettra aux festivaliers de profiter pleinement de l'ambiance des 5 à 7 tout en assurant un environnement sécuritaire et agréable pour tous.

Afin de bonifier l'expérience des festivaliers, le populaire Palais des Mini-Beignes ainsi que le Shack à grillade seront de retour sur le site tout au long de la saison. Leur présence permettra de recréer l'ambiance festive des traditionnels 5 à 7, invitant les citoyens et visiteurs à prolonger leur visite au centre-ville avant et pendant chaque représentation.

Le retour des jeux géants du Joker Pub Ludique viendra également enrichir l'expérience des festivaliers. Accessibles durant toute la soirée, ils offriront un divertissement supplémentaire aux familles et aux groupes d'amis, contribuant à faire des Mardis en musique un rendez-vous estival incontournable pour tous les âges.

Programmation 2026

Parc Delpha-Sauvé

Concerts à 19 h | Chope Solidaire dès 17 h

14 juillet

CCR Reborn – Hommage à CCR



21 juillet

France D'Amour



28 juillet

Elton Songs – Hommage à Elton John

4 août

Baby Boomers Band

11 août

Lipstick Rodeo

18 août

Forever King - Hommage à Elvis

Une tradition portée par l'engagement collectif

Les Mardis en musique Mitsubishi Valleyfield peuvent compter sur l'appui indéfectible de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, partenaire institutionnel de l'événement. La ville joue un rôle essentiel dans la réalisation et la pérennité de cette activité culturelle phare en offrant un soutien financier, logistique et opérationnel indispensable à son succès.

Grâce à cet engagement constant, les citoyens et visiteurs peuvent profiter gratuitement d'une

programmation musicale de qualité dans un environnement sécuritaire, accueillant et accessible. La collaboration étroite entre la Ville et la CCIBVHSL permet également de faire rayonner le centre-ville, de soutenir l'achalandage des commerces locaux et de renforcer l'attractivité touristique de Salaberry-de- Valleyfield durant la saison estivale.

« Les Mardis en musique représentent parfaitement ce que nous souhaitons accomplir comme Chambre de commerce : créer des occasions concrètes de rassemblement, générer de l'achalandage au centre-ville, soutenir notre économie locale et mettre en valeur les entreprises qui choisissent d'investir dans leur communauté. La formule renouvelée de cette 28e édition nous permet de concentrer nos efforts sur une programmation encore plus forte et de proposer une expérience bonifiée tant pour les spectateurs que pour nos partenaires. Le retour de la Chope Solidaire ajoute également une dimension humaine et sociale dont nous sommes particulièrement fiers. Grâce à la mobilisation de nos commanditaires, de nos bénévoles, de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et de l'ensemble de nos collaborateurs, les Mardis en musique continuent de démontrer qu'un événement culturel peut aussi être un puissant moteur de développement économique, de solidarité et de fierté régionale. C'est cette capacité à rassembler qui fait la force et la longévité des Mardis en musique depuis maintenant 28 ans », conclut Éliane Galipeau, directrice générale de la CCIBVHSL.