Nous joindre
Publicité
Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026; 

Samedi 13 juin

Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés; 
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0); 
Quand: 10 h à 14 h; 

Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Marché des mémoires; 
Où: 2175 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0); 
Quand: 9 h  à 17 h; 

Municipalité des Coteaux 
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie); 
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0; 
Quand: 9 h 30 à 10 h 30; 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Tournoi provincial de pickleball; 
Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festival 0-5 ans 
Où: Parc Wilson (4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0)
Quand: 9 h 15 à 13 h; 

Ville de Pincourt
Quoi: Relais pour la vie; 
Où: Parc olympique (375 boulevard Cardinal-Léger, Québec, Canada, J7W 9B6); 
Quand: 18 h à minuit; 

Ville de Hudson
Quoi: Concert de Mallory Chipman
Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main  Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 20 h à 23 h; 

Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises; 
Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0; 
Quand: 19 h 30; 

Dimanche 14 juin: 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Tournoi provincial de pickleball; 
Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5); 
Quand: Heures variables; 

Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises; 
Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0; 
Quand: 14 h ; 

Ville de Rigaud 
Quoi: Atelier Vivre et survivre en nature: plantes et savoir-faire
Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0 
Quand:  13 h à 16 h; 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
CulturelPublié le 7 septembre 2026

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon