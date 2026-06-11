Un déambulatoire de marionnettes-géantes à Vaudreuil-Soulanges
Le Théâtre de la Pièce cassée poursuit ses activités dans la région
Le Théâtre de la Pièce cassée présente cet été Les Poissons-à-Jambes, une production de théâtre de rue déambulatoire mettant en scène des marionnettes géantes portées par des artistes sur échasses. Le tout sera présenté dans différentes villes de la région durant la saison estivale.
Le spectacle s'inspire d'une fable écologique ancrée dans l'histoire de Vaudreuil-Soulanges, celle de l'alose savoureuse, un poisson autrefois abondant dans le lac des Deux-Montagnes avant de disparaître sous l'effet de pratiques de pêche industrielles. La légende veut que les aloses, pour se venger, se soient fabriqué des jambes en bois à partir des embarcations des pêcheurs et aient pourchassé les villageois jusqu'au sommet du mont Rigaud.
Cette fable invite le public à questionner son rapport à l'environnement et à la modernité tout en redécouvrant le patrimoine naturel de la région.
D'une durée d'environ 30 minutes par représentation, la pièce est à la fois chorégraphiée et improvisée Portés par la musicalité, les comédiens jouent le tout sans jamais prononcer un mot. Sans scène ni dispositif particulier, les acteurs se mêlent à la foule et se nourrissent des interactions avec les festivaliers.
Un tremplin vers la création
En avril et en mai 2026, l’équipe de création s’est rendue à l’école Brind’Amour, afin d’initier une dizaine d’étudiants à la marionnette-géante. En collaboration avec les artistes professionnels, les étudiants ont participé à l’élaboration et à la répétition des chorégraphies. Lors du 27 juin, les marionnettistes amateurs, accompagnés des professionnels, déambuleront sur la rue Jeannotte pour présenter une version spéciale du déambulatoire : L’INVASION !
Voici les dates de la tournée estivale 2026:
- le 27 juin à 12 h 30 et 14 h au Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion (rue Jeannotte) ;
- le 18 juillet à 13 h, 14 h et 15 h au Festival nautique de Coteau-du-Lac (parc Louis-Stanislas-Pariseau) ;
- le 4 août à 18 h 30 aux Mardis jeunesse de Pincourt (kiosque Desjardins) ;
- le 15 août à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 au Festival de la Grillade de Saint-Zotique.
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